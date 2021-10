La pazzesca Lucid Air Dream Edition è arrivata: al via le prime consegne

Lucid Motors, ambiziosa casa automobilistica californiana di recente fondazione, ha speso somme ingenti di tempo e denaro nello sviluppo della sua prima vettura completamente elettrica: la Lucid Air. Adesso però è arrivato il momento di raccogliere i primi frutti dei prolungati e precisi sforzi.

Non molti giorni fa il marchio ha avviato la produzione dei primi esemplari dell'ammiraglia premium a zero emissioni, e adesso i primi facoltosi clienti potranno finalmente mettere le mani sulla Lucid Air Dream Edition: le consegne sono state avviate alcune ore fa.

Giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando vi diciamo che la Air Dream Edition è l'auto elettrica con la maggiore autonomia in assoluto, dato che la Environmental Protection Agency (EPA) ha calcolato un range per singola carica pari ad 837 chilometri (ecco le misurazioni complete sulla Lucid Air).

A ogni modo, almeno per il momento il brand di Newark ha limitato la produzione di Dream Edition a soli 520 esemplari, che hanno cominciato a raggiungere i garage degli acquirenti dalla giornata di ieri. Ora come ora non sappiamo quante vetture la casa abbia già assemblato, ma le voci di corridoio suggeriscono numeri a due cifre:"Non è più soltanto un sogno. I primissimi membri del #LucidOwnersClub sono qui per ricevere le loro Dream Editions."

Il CEO di Lucid Motors, Peter Rawlinson, non sembra stare nella pelle per la grandiosa occasione:"Questo è un grande giorno. Abbiamo già detto che fino a quando non consegniamo le macchine ai clienti non abbiamo ottenuto proprio niente." Insomma, per Rawlinson nelle scorse ore è stato tagliato un traguardo di fondamentale importanza, e ci risulta estremamente difficile dargli torto.

Nel secondo post Twitter in fondo alla pagina il brand ha pubblicato quattro scatti che immortalano i clienti intenti a godersi la giornata del ritiro in compagnia di una buona cena e, ovviamente, delle incredibili Lucid Air Dream Edition. Per chi non lo sapesse, la EV in versione Range non garantisce soltanto 837 chilometri di autonomia ma, grazie all'impiego di motori poderosi, offre 944 cavalli di potenza e uno scatto da 0 a 96 km/h attuabile in appena 2,7 secondi.



Se i numeri relativi alle prestazioni del bolide elettrico vi hanno impressionato, sappiate che non rappresentano il vertice assoluto della proposta di Lucid Motors. In effetti una specifica versione fa persino di meglio: questa è la Dream Edition Performance che derapa in pista.