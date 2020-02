Questa pazza Isuzu D-Max ha più turbo che cilindri, vedere per credere

Beh, di modifiche strampalate ne abbiamo viste. Ad esempio un tizio, alcuni mesi fa, preso una Saturn Sky e l'ha addobbata come fosse una Ferrari con un esito di cattivo gusto. Un altro ha permesso ad una Lamborghini Huracan di sprigionare fino a 1.500 cavalli di potenza.

Il tuning che vi presentiamo oggi batte con ogni probabilità entrambe le situazioni in quanto a spregiudicatezza. Se infatti pensate che la Bugatti Chiron sia la macchina con più turbo in assoluto vi sbagliate di grosso perché un tizio di Bangkok, in Thailandia, possiede un pick-up diesel Isuzu con più compressori che cilindri.

Lo YouTuber e fotografo Chad Burdette si è recato proprio presso la capitale thailandese per una vacanza con gli amici. Mentre era là ha deciso di dare un'occhiata a un negozio che metteva in mostra questa Isuzu appena citata, che è più precisamente la terza generazione di D-Max. Il veicolo monta il motore proprietario 4JJ1-TCX, che ha una cilindrata di 3,0 litri e ha a disposizione un turbo e quattro cilindri. Normalmente produce 187 cavalli di potenza e 447 Nm di coppia, ma coi quattro turbocompressori GReddy aggiuntivi che si ritrova adesso è in grado di certo di fare meglio di così.

Quanto meglio, ahinoi, non ci è dato saperlo. Infatti la barriera linguistica non ha permesso a Burdette di scoprirlo. E' riuscito però a far capire ai proprietari di voler fare un giro sulla macchina per fare delle riprese e, per fortuna, tutto gli è stato concesso. Come potete vedere voi stessi l'aspetto della Isuzu è completamente fuori dall'ordinario, e i compressori sono tutt'altro che timidi nel mostrarsi davanti al parabrezza.

Questo ci riporta alla mente l'assurda TVR Griffith modificata, ma solo tramite render, da adry53customos. Vi consigliamo di darle un'occhiata.