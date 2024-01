Pavia, autovelox finto con tanto di gatto nero disegnato, automobilisti: 'E' pericoloso'

Da qualche giorno a questa parte è scoppiata la polemica in quel di Gravellona Lomellina, comune della provincia di Pavia, a seguito del posizionamento di un finto autovelox con tanto di gatto nero che sembra pronto ad attraversare la strada.

Si tratta di un deterrente voluto dal sindaco del paese del pavese che mira ovviamente a far rallentare gli automobilisti, ma che sta facendo lamentare gli stessi; sembra infatti che si rischia una frenata improvvisa con tanto di possibile tamponamento.

RaiNews ricorda come il paese sia da anni teatro di istallazioni artistiche e l'ultima atta a decorare lo stesso è appunto l'autovelox con il gatto nero in procinto di attraversare, promossa dall'amministrazione locale.

Una notizia che giunge dopo i numerosi avvistamenti di Fleximan, che nelle ultime ore sta facendo una strage di autovelox, e in un periodo in cui i rilevatori di velocità sono appunto sotto la lente di ingrandimento.

Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, l'autovelox con il gatto è stato installato sulla provinciale 192, all'ingresso di Gravellona Lomellina, e avrebbe già causato un paio di tamponamenti di lieve entità, di conseguenza qualcuno avrebbe già contattato carabinieri, Provincia e municipio, chiedendo di togliere l'istallazione.

«Bisogna capire – le parole ironiche di Franco Ratti, primo cittadino del comune del pavese – se si parla di superstizione, cioè se la gente inchioda perché vede un gatto di colore nero, o se ha paura che sia vivo, attraversi e venga investito. Nel dubbio basterebbe andare piano e mantenere la distanza di sicurezza alla guida. In pochi lo fanno».

Il quotidiano di via Solferino ricorda come il “paese d'arte”, così come viene soprannominato Gravellona Lomellina, è ricco di queste opere bizzarre e fotogeniche, ma l'ultima evidentemente non ha convinto in più.

L'obiettivo è quello di indurre i residenti ma anche i “forestieri” a fotografare il paese e tali istallazioni hanno ottenuto l'effetto sperato. L'autovelox col gatto sta però facendo storcere il naso: il sindaco la farà rimuovere? L'Italia è il Paese d'Europa con più autovelox, ma nessuno di quelli distribuiti su tutto il territorio può vantare di avere un gatto nero incorporato.