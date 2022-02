Paurosa la Tesla Model X Plaid: in accelerazione batte le supercar

Al di là dei risultati finanziari, il 2022 di Tesla è iniziato un po' sotto tono - come per tutta l'industria. Nel corso dei prossimi mesi non vedremo nuovi modelli, anzi, la società sta ancora lavorando per far uscire il Cybertruck e la Model X Plaid, che oggi possiamo vedere in azione (a tal proposito tenetevi forte!).

All'inizio del 2021 la compagnia di Elon Musk ha annunciato al mondo le nuove Model S e Model X 2021, aggiungendo un piccolo particolare agli interni totalmente rivisti: le auto avrebbero avuto anche varianti Plaid, con tre motori elettrici e una potenza mai vista. Cliccate sul link che segue per vedere una Tesla Model S Plaid sfidare una Lucid Air, continuate a leggere invece per saperne di più sulla Model X Plaid, che qualcuno è riuscito a guidare a e testare in qualche sessione di accelerazione brutale.

Ebbene volete conoscere i risultati? Il pesante e mastodontico SUV elettrico ha percorso lo 0-96 km/h in appena 2,74 secondi, il tratto 96-210 km/h in 5,12 secondi, lo 0-210 km/h in appena 7,86 secondi. Il quarto di miglio, i nostri 400 metri, è stato percorso in 9,83 secondi a una velocità d'arrivo di 236 km/h. Il SUV di Elon Musk a tre motori è dunque in grado di battere parecchie supercar a benzina là fuori...