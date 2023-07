Paura in Lituania: Porsche sbatte contro un traliccio delle telecamere

Si sa, il mondo del motorsport ha sempre avuto (e sempre avrà) un legame indissolubile col concetto di sicurezza. Questo è stato tristemente evidente durante una gara in Lituania, dove una Porsche è stata coinvolta in un incidente molto pericoloso che ha messo a rischio l'incolumità degli spettatori.

L'evento si è verificato il 22 luglio scorso, durante la competizione Aurum 1006 KM, tenutasi sul circuito di Palanga, in Lituania. Questo circuito è noto per essere composto da una parte convertita dell'autostrada Palanga-Klaipeda-Kretinga. L'incidente ha coinvolto una Porsche 911 che ha perso il controllo mentre stava uscendo dai box. Durante la fuoriuscita dal circuito, la vettura ha trascinato con sé un supporto per telecamera, finendo in un fosso e mancando di pochissimo le altre macchine e il pubblico di pochi centimetri.

Come altri incidenti avvenuti sul circuito del Nurburgring, questo episodio conferma che è necessario continuare a investire nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e misure di sicurezza per rendere le gare quanto più sicure possibile, sia per i piloti che per il pubblico. Incidenti come questo sono la prova di quanto sia fondamentale preservare e migliorare gli standard di sicurezza.

Purtroppo non tutte le gare riescono a garantire la sicurezza in maniera eccelsa (qual è la gara più pericolosa del mondo?), il motorsport cattura ogni giorno l'attenzione di appassionati da tutto il mondo in quanto rappresenta un mix adrenalinico di messa in scena di abilità tecniche e di grande coraggio rendendolo uno degli sport più avvincenti ed emozionanti che ci sia. Per quest'ultima ragione, la sicurezza di tutti deve essere sempre una priorità, in modo tale che queste discipline possano continuare a svolgersi nel miglior modo possibile mantenendo intatta la passione di milioni di persone in tutto il mondo.