Paura che la batteria dell'auto elettrica si scarichi? Mi faccio la ricarica/camper

L'autonomia della batteria delle auto elettriche rappresenta senza dubbio una delle maggiori preoccupazioni dei clienti che vogliono approcciarsi al mondo degli EV. Del resto nessuno vuole fermarsi ogni tot km per attaccarsi ad una colonnina, prediligendo quindi le vetture con la ricarica maggiore.

Sui propulsori elettrici vi sono dei dati a volte discordanti, così come da accuse di SAE, secondo cui l'autonomia reale della batteria delle elettriche sarebbe ben differente rispetto a quella dichiarata dalle case automobilistiche.

In ogni caso è entrata in produzione la batteria da 1.000 km che arriverà entro la fine dell'anno e che rappresenta una vera e propria svolta per il settore. In attesa del suo sbarco c'è chi ha deciso di attrezzarsi in maniera differente, ed è il caso della Colorado Teardrops che ha appunto realizzato un campeggio da rimorchio che faccia anche da caricatore al tempo stesso.

Esteticamente è di fatto impossibile distinguere un classico camper da quello in oggetto, e anche all'interno troviamo tutto l'occorrente per partire all'avventura, quindi un comodo letto matrimoniale, un letto singolo per un bimbo ecc ecc. La grande differenza rispetto agli altri è la presenza di un set di batterie con una capacità di 19 o 38 kWh, che permette di fornire l'energia necessaria all'auto per evitare di rimanere a secco.

La stessa batteria aggiuntiva può essere utilizzata per il campeggio, visto che può alimentare delle luci, elettrodomestici, e fornire energia ad una casa. Interessante il fatto che Colorado Teardrops abbia deciso di optare delle batterie al litio ferro fosfato, invece delle classiche al litio, in quanto più economiche da produrre e dalla composizione chimica più sicura.

Dean Wiltshire, proprietario di Colorado Teardrops, ha spiegato: "La sicurezza dei nostri clienti è la nostra prima e principale preoccupazione, seguita dalla sostenibilità del nostro prodotto per aiutare a ridurre i gas serra attraverso soluzioni energetiche intelligenti. La tutela dell'ambiente e la sostenibilità – ha aggiunto e concluso - sono sempre state al centro dei nostri valori fondamentali e questo è un naturale passo successivo per Colorado Teardrops". Per acquistare il camper con ricarica bisogna mettere in preventivo una spesa di 60mila euro.