Patentino, casco e assicurazione per monopattini: la Lombardia ci riprova in Parlamento

Lo scorso mese di novembre il Mit ha emanato nuove regole in materia di monopattini elettrici, da quella tornata di modifiche però c'è chi è rimasto profondamente deluso e continua ancora oggi a marcare la mano affinché vengano inserite ulteriori restrizioni. In particolare pensiamo alla Regione Lombardia.

Martedì 8 febbraio il consiglio regionale discuterà le sue proposte in Parlamento, proposte che andiamo a scoprire subito in dettaglio. La Regione Lombardia vorrebbe il patentino obbligatorio per i minorenni, che in effetti potrebbero salire su questi mezzi senza conoscere le regole basilari del Codice della Strada (e ricordiamolo: i monopattini elettrici non sono giocattoli), e ancora il casco obbligatorio per tutti (oggi lo è solo per i minorenni) e l'assicurazione, anch'essa obbligatoria (al momento lo è solo per le compagnie di sharing come TIER).

L'obiettivo della discussione in Parlamento, portata dal firmatario Riccardo De Corato, è ottenere una proposta di legge affinché vengano cambiate le norme attualmente in vigore. Secondo la maggioranza del Pirellone la legge attuale non avrebbe in alcun modo abbassato il numero di incidenti sulle strade, motivo per cui sarebbe fondamentale aggiungere nuove norme - norme di cui si parla effettivamente da tempo ma che nessuno ha ancora avuto il coraggio di impugnare fino in fondo. Vedremo se questo nuovo tentativo andrà a segno.