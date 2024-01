La patente si prende sempre più tardi: le auto non interessano ai giovani italiani?

Se un tempo non si vedeva l’ora che scoccasse la maggiore età per avere finalmente la patente di guida, oggi le cose sono leggermente cambiate: secondo una nuova indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, la patente si prende sempre più tardi.

In media, gli automobilisti italiani che conseguono la licenza di guida hanno poco meno di 20 anni, per essere più precisi parliamo di 19 anni e 10 mesi. Il 50% degli intervistati ha dichiarato di aver preso la patente dell’auto a 18 anni, il 23% a 19 anni, il 10% invece a 20 anni. 1 intervistato su 6 ha detto di aver conseguito la patente dopo i 21 anni.

In linea generale oltre 9 italiani su 10 con età compresa tra 18 e 74 anni hanno la patente di guida, nello specifico il 94% del campione maschile e il 90% di quello femminile. In media, gli uomini conseguono la patente quasi un anno prima rispetto alle donne, ovvero a 19 anni e 5 mesi rispetto ai 20 anni e 4 mesi dichiarati dal pubblico femminile.

Storicamente l’auto è stata uno status symbol per diverse generazioni di italiani, oggi invece su un campione di ragazzi diciassettenni solo 1 su 2 ha risposto di voler prendere la patente non appena maggiorenne (53%). Il 32% prenderà la licenza ma lo farà con calma, senza fretta, mentre circa 28.000 diciassettenni hanno risposto di non avere alcuna intenzione di ottenere la patente di guida perché sfruttano altri mezzi di trasporto. Come si può ben immaginare, questa posizione è la più condivisa all’interno delle grandi città dove esistono mezzi pubblici funzionanti. Infine 1 intervistato su 10 ha dichiarato di non sapere se e quando prenderà la patente.

Al sud e nelle isole i ragazzi attendono la patente con maggiore impazienza: il 63% non vede l’ora di avere la licenza, mentre al Nord il 39% vuole farlo in tutta calma. In generale, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si rileva un calo delle patenti emesse ogni anno: nella fascia 18-24 anni la percentuale di chi ha la licenza di guida è pari al 73% (e c'è persino chi rinnova la patente a 100 anni: il caso Aroldo Beltrambini). Nel 2022, su 1,1 milioni di patenti di guida emesse il 62% era destinata ad Under 21, una percentuale in calo da 10 anni ormai. Nel 2013, ad esempio, le patenti emesse a Under 21 erano il 73%.