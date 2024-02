Una patente per guidare le e-bike: si inizia dalla California, dove è emergenza

Prima o poi doveva succedere, del resto se n’è parlato persino in Europa e in particolare in Italia: in California per guidare le bici elettriche ci vorrà una speciale licenza, insomma ci vorrà una patente apposita.

Mentre in Europa i riflettori sono puntati soprattutto sui monopattini, con qualcuno che vorrebbe introdurre patentino e targa, negli Stati Uniti le bici elettriche sono diventate una vera e propria emergenza. Tutti le vogliono, tutti le guidano, soprattutto i giovanissimi che non possiedono una patente per guidare un’automobile. Negli USA un patentino per le bici elettriche andrebbe fatto alla svelta anche viste le leggi più permissive rispetto all’UE: oltreoceano, infatti, le e-bike che raggiungono i 32 km/h possono essere guidate anche dai 14enni, mentre a 16 anni è possibile guidare e-bike fino a 45 km/h. In Europa, come ben sappiamo, gli stessi veicoli sono limitati a 25 km/h, tutte le bici elettriche in grado di andare al di là di questa cifra sono considerate in qualche modo “non omologabili per le strade pubbliche”, dunque non a norma, andrebbero targate e assicurate.

Ora la California potrebbe aprire le danze con una prima proposta di legge in merito: innanzitutto verrebbe introdotto il divieto di guida delle e-bike ai minori di 12 anni, poi chiunque sia al di sopra dei 12 anni ma non abbia alcuna patente dovrà munirsi di patentino, così da studiare almeno le regole basilari del Codice della Strada. Lo Stato sta pensando a un corso online e a un test scritto per l’assegnazione della licenza, con l’idea che potrebbe esser presa ad esempio anche in Europa. Sareste d’accordo a un provvedimento simile per monopattini ed e-bike? Noi francamente non ci vedremmo nulla di male, anzi, forse con l’immissione del patentino si potrebbero rivedere anche le velocità massime di questi veicoli, almeno per i maggiorenni, questa però è tutta un’altra storia...