Una patente per guidare le bici elettriche: succede in California

Monopattini elettrici ed e-bike rappresentano ormai temi scottanti, almeno dal punto di vista legislativo. Si parla infatti un po’ in tutto il mondo di introdurre patenti e assicurazioni, come ad esempio sta facendo la California.

In Italia il malcontento è soprattutto rivolto ai monopattini, che presto potrebbero ricevere l’obbligo di targa, assicurazione e casco, dopo aver già visto la velocità massima scendere a 20 km/h e arrivare le frecce direzionali. Le e-bike nel nostro Paese sono leggermente più tollerate, anche perché sono considerate più sicure e possono toccare i 25 km/h. Negli USA le cose sono leggermente diverse, infatti le e-bike possono andare da 32 a 45 km/h a seconda della categoria, motivo per cui la California vuole introdurre una patente per guidare questi veicoli al pari di Israele.

Alcuni membri del governo californiano hanno pubblicato l’Assembly Bill 530 al fine di creare un programma di formazione per gli utilizzatori di e-bike. Per ottenere il patentino per e-bike bisognerà avere almeno 15 anni - e il paradosso è che negli Stati Uniti si può guidare la macchina già dai 16 anni. Il provvedimento però ha un senso, poiché parliamo di mezzi che raggiungono i 45 km/h e possono diventare pericolosi se portati in strada da ragazzi giovanissimi che non hanno alcuna idea delle regole da seguire. Vedremo se la California riuscirà davvero a introdurre una patente per e-bike, le sensazioni però sono favorevoli - e chissà che qualcuno non prenda spunto anche in Europa.