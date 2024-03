Patente di guida presa tramite simulatori? La Germania ci pensa

A quanto pare prendere la patente in Germania costa tanto, forse troppo; per questo i politici tedeschi stanno cercando una soluzione a questo problema. Al via, dunque, una riforma ad hoc per le scuole guida, ed ecco la proposta che sta facendo tanto discutere: più prove pratiche con simulatori.

Questa proposta è stata avanzata da un portavoce del partito politico Unione Cristiano-Democratica (UCD) di Germania, e non ha mancato di creare diverse polemiche. L'obiettivo sarebbe quello di migliorare la pratica, riducendo così il numero (altissimo) delle bocciature agli esami; gli esami ripetuti più volte porterebbero il prezzo finale da pagare alla scuola guida alle stelle. Riguardo questo ultimo dettaglio, infatti, l'ADAC, ovvero il più grande club automobilistico d'Europa, ha riportato che i prezzi medi per l'ottenimento della patente in Germania variano da 2.100 a 4.400 euro, tasse incluse (nel frattempo ecco come potrebbe cambiare la patente europea, guida dai 17 anni e addio visita medica per il rinnovo).

Proposte e controproposte. All'idea di massimizzare l'utilizzo dei simulatori di guida, i quali, bisogna sottolineare, verrebbero utilizzati solamente nelle prime fasi della formazione, per poi passare alle strade e al traffico reali, hanno risposto (malamente) i Verdi e parte del partito Socialdemocratico (SPD). Inoltre, anche l'Associazione federale delle associazioni degli istruttori di guida ha espresso un certo dissenso per la proposta dell'UCD, affermando che la guida simulata non potrà mai sostituire quella del mondo reale.

Il parlamentare dei Verdi Swantje Michaelsen, responsabile per le patenti di guida e la sicurezza stradale, ha affermato che l'utilizzo dei simulatori per chi sta imparando a guidare potrebbe avere delle gravi conseguenze sulla sicurezza stradale. Mentre Mathias Stein dell'SPD ha puntato il dito proprio sull'elevato numero di bocciature agli esami di guida, chiedendo che venga aumentata la qualità e l'efficienza della formazione, piuttosto che il numero di guide con simulatore. Ma la tecnologia può veramente aiutare nell'apprendimento (anche) della guida (nel mentre si pensa alla patente digitale, pronta ad arrivare anche in Italia).