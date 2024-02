La patente digitale pronta ad arrivare anche in Italia: tutto quello che c'è da sapere

La patente digitale di guida è pronta ad arrivare in Italia nella prossima estate, insieme ad una nuova legge che prevede che, in caso di ritiro della patente, questo varrà in tutta l'Unione Europea. Questo nuovo strumento doveva essere introdotto nel 2023 ma, dopo un anno di ritardo, adesso ci siamo.

Questa novità è stata ampiamente voluta dalle istituzioni per consentire un accesso più semplice e rapido a tutti i dati e le informazioni relative alla guida, eliminando la necessità di dover sempre avere con sé il tradizionale formato fisico della patente, che può facilmente smarrirsi o danneggiarsi, e semplificando sia la vita dei guidatori sia il lavoro delle autorità di controllo sulle strade.

La stessa Unione Europea ha incentivato fortemente questo provvedimento, emanando direttive mirate a uniformare le normative in tutti i paesi membri, garantendo così una maggiore coerenza e uniformità nell'applicazione delle regole su tutto il territorio continentale. Ecco una panoramica di tutto ciò che riguarda la patente digitale italiana (sapevate che in Italia prendiamo la patente sempre più tardi?).

La digitalizzazione della patente comporterà la creazione di un formato accessibile direttamente tramite smartphone, in linea con i moderni sviluppi tecnologici e le esigenze di semplificazione delle procedure burocratiche. Questo progetto mira a modernizzare anche le procedure di emissione e controllo dei documenti di guida, semplificando e rendendo più efficienti i controlli sul territorio e transfrontalieri, eliminando le problematiche legate alla mancanza o alla perdita del documento fisico e rendendo più complessa la sua falsificazione.

Nel nostro paese la patente digitale sarà integrata nella documentazione dell'app Io e fungerà anche da documento di identificazione personale valido in tutta Europa. Per accedere alla patente digitale, sarà sufficiente utilizzare l'app Io tramite SPID o CIE, aprire la sezione dedicata e visualizzare un codice QR sullo schermo dello smartphone, che potrà essere scansionato dalle autorità di controllo per ottenere immediatamente tutte le informazioni relative all'identità del conducente, alle autorizzazioni e alla validità del documento.

Si prevede che sarà integrata entro la prossima estate. Oltre ai vantaggi in termini di praticità e efficienza, la digitalizzazione della patente comporterà anche una significativa riduzione dei costi di produzione dei documenti fisici e una minore produzione di rifiuti, a vantaggio dell'ambiente.