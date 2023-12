Basta la Patente B per guidare il Tesla Cybertruck? In Europa sarà un problema

Lo scorso 30 novembre 2023 è stato un giorno storico per Tesla e gli Stati Uniti: Elon Musk ha infatti iniziato a consegnare il suo Tesla Cybertruck ai clienti, il mostruoso pick-up però potrebbe non arrivare mai in Europa...

Dopo la storica presentazione avvenuta a novembre 2019, Elon Musk e soci avevano subito aperto i preordini della vettura in numerosi mercati del mondo, Italia compresa. Nel nostro Paese bastavano 100 euro per mettersi in lista d’attesa e ricevere uno dei primi Cybertruck disponibili nel vecchio continente (bastano 100 euro per prenotare il Cybertruck), oggi però non siamo molto sicuri che il pick-up arriverà anche da noi e vi spieghiamo subito il motivo. Con il rilascio pubblico del Cybertruck, Tesla ha pubblicato ovviamente anche le specifiche tecniche del veicolo, alcune delle quali potrebbero non permettere la commercializzazione in Europa.

Il Tesla Cybertruck è un gigantesco pick-up elettrico che può arrivare a 845 CV di potenza, con un’accelerazione 0-96 km/h possibile in appena 2,6 secondi. Di modelli iper veloci in Europa ne abbiamo diversi, compresa la Tesla Model S Plaid o la Tesla Model X Plaid che abbiamo provato all’uscita in Italia, il problema del Cybertruck però è il suo peso. La variante CyberBeast con tre motori elettrici monta una batteria da ben 123 kWh e arriva a pesare 3.103 kg, con il carico arriviamo a 4.237 kg in totale - e senza il peso dei passeggeri. In Europa la patente B arriva a 3.500 kg di peso e questo rende la commercializzazione del Cybertruck davvero complicata, a meno che Tesla non vada a creare una versione apposita, più compatta e meno estrema.

Dando un’occhiata ai VIN del Cybertruck, può essere classificato come veicolo di Classe G (da 3.629 kg a 4.082 kg) oppure di Classe H (da 4.082 kg a 4.536 kg). Dunque anche il limite minimo è al di sopra delle possibilità della Patente B europea, non potremo guidare neppure il Cybertruck base nel vecchio continente - a meno che non si abbia una Patente C. Questo dettaglio unito alla scarsa diffusione dei pick-up in Europa potrebbe rendere il Tesla Cybertruck un affare “solo americano”. Peccato perché se Elon Musk avesse scelto di sviluppare prima la “Model 2” compatta da 25.000 dollari/euro avremmo potuto goderne anche noi...