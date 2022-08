Pasticcio tra Porsche: la Taycan travolge una Macan in sosta contro un muro di mattoni

Sulle nostre pagine abbiamo riportato alcuni degli incidenti più assurdi capitati in giro per il mondo, e ogni volta ci illudiamo di aver trovato la carambola più assurda di sempre, ma la realtà è che ogni giorno succede qualcosa di ancora più assurdo, come questo incidente che ha coinvolto due sorelle Porsche, una Taycan e una Macan.

Il crash è andato in scena nel comune spagnolo di Arganda Del Rey, e assieme alle immagini del terremoto successivo alla botta sono arrivate anche le notizie positive che dicono che nessuno è rimasto ferito nell'impatto, e questa è la cosa più importante. Al momento non si conoscono le dinamiche dell’accaduto, ma le immagini parlano da sole.

Una Porsche Taycan 4S Cross Turismo (leggete la nostra prova su strada della Porsche Taycan Cross Turismo) guidata da una signora di 45 anni ha letteralmente travolto una Porsche Macan ferma in sosta (qui trovate anche la nostra prova della Porsche Macan S e GTS). Nel farlo, l’elettrica si è infilata col muso sotto alla fiancata del SUV, che è stato sollevato e scagliato contro un muro di mattoni che delimitava il giardino di un’abitazione.

Dopo la botta, la donna è stata portata in ospedale per l’insorgere di un attacco di panico a seguito del misfatto, mentre i pompieri hanno avuto il loro bel da fare per disincagliare le due vetture tra di loro e dal muretto attraverso cui sono penetrate. Dopo aver sollevato il SUV, la Taycan è ripartita ed è stata spostata senza particolari problemi, ma i danni estetici sono evidenti.

E se di primo acchito si potrebbe pensare ad un incidente dovuto all’alta velocità, l’ipotesi inizia a vacillare notando che gli airbag che non sono esplosi, il che suggerisce un urto a bassa velocità. Insomma, anche questa volta ci troviamo di fronte ad una carambola inspiegabile che acquista sfumature quasi comiche.