Passo storico di Hyundai: venderà solo auto elettriche dall'1 gennaio 2023 in Norvegia

Mentre qualcuno sostiene ancora fermamente il valore delle auto tradizionali, i brand automotive di caratura internazionale compiono passi storici: Hyundai venderà solo auto elettriche in Norvegia a partire dall’1 gennaio 2023, ben 12 anni prima del limite del 2035 scelto dall’Europa.

Hyundai Motor Norway ha dunque annunciato che venderà solo auto elettriche a partire dal prossimo 1 gennaio 2023, il futuro dunque è arrivato già oggi per la casa coreana - che in Norvegia è cresciuta in maniera costante negli ultimi 8 anni, inanellando risultati eccezionali. Il marchio è presente nel mercato elettrico norvegese sin dal 2016 con il lancio della IONIQ, successivamente sono arrivate KONA e IONIQ 5, mentre ora è chiaramente il momento di fare nuovo spazio per la berlina IONIQ 6 che abbiamo visto a Milano, una delle elettriche più aerodinamiche al mondo. Ricordiamo inoltre che Hyundai ha da poco presentato la nuova KONA Electric, dal design totalmente riveduto e corretto.

Hyundai è assolutamente convinta delle sue possibilità, del resto è bastato il lancio della KONA Electric per raccogliere subito 8.000 prenotazioni al tempo. IONIQ 5 ha cambiato ulteriormente le cose, pur alzando l’asticella del prezzo: nel 2022 si è classificata come la quinta auto più venduta in Norvegia. Hyundai ha puntato anche su TUCSON Plug-in Hybrid e SANTA FE Plug-in Hybrid, in questi giorni però verranno venduti gli ultimi modelli, poi per i motori termici sarà la fine.

Thomas Rosvold, Managing Director di Hyundai Motor Norway, ha dichiarato: “Abbiamo grande fiducia nel nostro portafoglio di modelli e, ora che abbiamo lanciato la nuovissima IONIQ 6, è giunto il momento di puntare unicamente alla vendita di auto 100% elettriche nel mercato norvegese. IONIQ 5 e KONA Electric si sono da tempo affermate tra le auto più amate sul mercato e siamo certi che le nostre EV ci assicureranno un successo continuo anche in futuro”.