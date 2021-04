Passione Biciclette Carrefour: e-bike e MTB in offerta fino al 18 luglio 2021

Primavera ed estate sono anche sinonimo di grandi passeggiate in bici e Carrefour lo sa bene, visto che il 22 aprile lancia un nuovo volantino Passione Biciclette attivo fino al 18 luglio 2021. Andiamo a scoprire le migliori offerte.

Le promozioni del volantino sono valide nei negozi Carrefour Iper aderenti e, in primo piano, hanno certamente la Mountain Bike Esperia, una Front Suspension con freni V-Brake in acciaio, ruote da 26”, telaio in acciaio, cambio a 18 velocità e versioni da uomo e donna proposta all’ottimo prezzo di soli 119 euro. Continuando a sfogliare troviamo anche la Cross Esperia, una Front Suspension con freni V-Brake in alluminio adatta sia per percorsi urbani che leggermente sterrati. In questo caso le ruote sono da 28” e il cambio è a 21 velocità, con il telaio in acciaio: il suo prezzo è di 199 euro.

Grande spazio anche a modelli cittadini da donna, con prezzi che partono da 139 euro e arrivano a 179 euro. Se invece state puntando a una bici pieghevole, abbiamo ben quattro modelli in offerta: dalla Microbike Pieghevole da 109 euro si sale alla Eco Bike elettrica a 649 euro. Per la montagna invece abbiamo ben 8 proposte con prezzi che vanno dai 129 euro della Mountain Bike Alaska ai 259 euro della Mountain Bike Ultimate con ruote da 27,5” o 29”. Alcune di queste bici si possono acquistare anche con minuscole rate da 9,95 euro o 12,95 euro, non abbiamo però interessi zero.

Sul volantino, che potete visualizzare qui, trovate anche diverse soluzioni per i più piccoli, con prezzi che arrivano a 139 euro. Arriviamo infine a parlare delle e-bike: a 699 euro trovate la Trekking Esperia, con ruote da 26” e cambio a 6 velocità Shimano, mentre a 649 euro abbiamo la Mountain Bike Toplife, una Front Suspension con motore da 250 W e 50 km di autonomia. Salendo a 999 euro abbiamo la Trekking Emotion, con ben 70 km di autonomia. Infine proposta a 599 euro, con 100 euro di sconto, troviamo la Trekking Toplife E3300, fino a 70 km di autonomia.

Prima di correre in negozio assicuratevi che il vostro punto vendita di riferimento aderisca alla promozione. Le offerte, come detto sopra, partono dal 22 aprile 2021.