Passeggeri di una Mustang sparano al conducente di una Corvette: non voleva correre

Molto spesso abbiamo riportato gravi incidenti, comportamenti stradali ai limiti dell'assurdità e gravi atti vandalici ai danni di veicoli fermi in sosta, ma con ogni probabilità quello che state per leggere supera la comprensione umana.

La polizia del dipartimento di Memphis, Tennessee, ha infatti appena riportato un fatto risalente alla mattina del 24 ottobre, quando gli agenti sono stati contattati per un incidente stradale verificatosi sulla Raleigh Lagrange Road. Secondo il report delle forze dell'ordine, una Ford Mustang dei primi anni 2000 avrebbe colpito una Chevrolet Corvette del 2005 all'interno di un parcheggio. In pratica i passeggeri della muscle car avrebbero "chiesto una gara al conducente della Corvette e, quando quest'ultimo si sarebbe rifiutato, sarebbero stati esplosi dei colpi di arma da fuoco non appena le vetture hanno lasciato il parcheggio, e il conducente della Corvette è stato colpito più volte."

Per il momento non abbiamo alcuna informazione circa le condizioni di quest'ultimo, ma per ora la polizia di Memphis ha descritto l'episodio come aggressione aggravata e non come un omicidio: la speranza risiede nel fatto che l'uomo possa rimettersi al più presto.

Nel frattempo gli agenti stanno dando la caccia agli occupanti della Mustang (sono almeno due), ma in molti si chiedono se sia possibile che qualcuno spari ad un'altra persone perché si è rifiutata di gareggiare. Purtroppo i dettagli sul caso sono veramente scarsi, ma non è da escludere che un battibecco abbia potuto portare a tragiche conseguenze.

Se dovessero arrivarci aggiornamenti sulla questione non mancheremo di riportarli, ma nel tentativo di sdrammatizzare vogliamo rimandarvi alla versione estrema dell'ultima generazione della supercar americana: il configuratore di Corvette Z06 è disponibile.