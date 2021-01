Gli spot AMC restano divertenti anche quarant'anni dopo

Gli appassionati di motori i quali hanno almeno mezzo secolo sul groppone si ricorderanno sicuramente degli spot pubblicitari che AMC confezionava e distribuiva soprattutto per i consumatori di lingua inglese. All'epoca i cosiddetti "commercial" non dovevano sottostare a regole troppo rigide, e gli addetti al marketing si sbizzarrivano.

I video che abbiamo deciso di mostrarvi quest'oggi, visibili sia in alto che in fondo alla pagina, denotato tutto il senso dell'umorismo della casa produttrice che ha dato i natali alla Gremlin (ecco un esemplare modificato) e alla Pacer. Mentre le pubblicità di General Motors provavano ad esaltare le virtù dei propri bolidi e quelle Ford non sempre riuscivano nel tentativo di strappare un sorriso ai telespettatori dell'epoca, risultava difficile non simpatizzare per le bizzarre scene messe in piedi da AMC.

Una di quelle più ilari, pubblicata nel 1975, riguarda senza dubbi la Pacer, che il brand elogiava come piccola all'esterno ma spaziosa all'interno. Infatti gli attori dello spot vi assemblavano immensi sandwich con insaccati vari, verdura e pomodori anche grazie alla stabilità delle sospensioni.

Il commercial inerente l'AMC Matador del 1973 si apre subito con un uomo che si lancia in un taxi e chiede al tassista:"Insegua quella Matador!" ricevendo come risposta:"E che cos'è una Matador?" Subito dopo assistiamo al presentatore di un quiz televisivo mentre consegna il premio al concorrente:"Lei ha appena vinto il primo premio! Una AMC Matador del 1973! Vuole dire qualcosa?" E il concorrente:"Sì, ma cos'è una Matador?" Non pensiamo ci sia altro da aggiungere.

In calce trovate altri spot pubblicitari piuttosto interessanti, come quello del 1970 dove si vede anche un giovane Robert De Niro alle prese con una "costosa" AMC Ambassador dello stesso anno o come il focus sulla qualità e sulla resilienza della AMC Rebel, nella quale giovani patentati maltrattano clamorosamente un esemplare della berlina a suon di grattate, sterzate folli ed errori vari.

Per avviarci invece a chiudere restando in tema di marketing televisivo, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultima clip pubblicata su YouTube da Mercedes-Benz: questa volta è la leggenda del tennis Roger Federer a presentare gli interni della nuova Classe S. In ultimo invece vogliamo citare lo spot "Control" dedicato alle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: gli aggiornamenti 2021 portano tante novità, soprattutto all'interno dell'abitacolo.