Sono passati 10 anni da debutto Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse: il ricordo di Bugatti

Il saluto di Bugatti al motore W16 ha emozionato i fan del produttore di Molsheim ma anche del mondo automotive in toto. C’è però un’altra celebrazione importante: sono passati dieci anni dal lancio del 16.4 Grand Sport Vitesse dei record, e Bugatti ha voluto fare percorrere il viale dei ricordi della roadster dei record.

Nel 2012, infatti, dopo il suo debutto la Veyron si è stabilita come il veicolo più potente al mondo con il suo W16 capace di arrivare a 1.200 cavalli e alla velocità di 431 km/h. Purtroppo poi la Koenigsegg Agera RS ha battuto il record assoluto con la velocità di 447,19 km/h, ma quello di Bugatti resta un traguardo storico.

La stessa casa automobilistica ha spiegato che la sfida più grande è stata rimuovere il tetto e sostituire in qualche modo la struttura affinché l’auto rimanesse stabile ad alta velocità. L’hypercar è stata quindi rinforzata alle minigonne laterali e ai montanti con supporti in fibra di carbonio: “A parte il tetto, la Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse dimostra quanto sia impareggiabile l'esperienza ingegneristica di Bugatti. Sebbene la distribuzione del peso sia completamente diversa quando il tetto è abbassato, il veicolo rimane stabile e accelera in modo altrettanto impressionante come fa con il tetto chiuso. Con la Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, Bugatti ha dimostrato che era possibile costruire un'auto sportiva open top con prestazioni molto elevate e potenza che guida in modo estremamente dinamico e molto confortevole”, ha dichiarato Christophe Piochon, presidente di Bugatti.

Per gestire i 196 CV in più rispetto alla Grand Sport standard, dunque, Bugatti ha aggiunto prese d’aria e uno spoiler sulla parte anteriore alla Veyron 16.4 Super Sport Vitesse. Il risultato? La Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, la roadster di serie più veloce al mondo che ha definito il presente di Bugatti.

Nel mentre, ricordiamo che Hennessey sta per lanciare la Venom F5 Roadster.