Passate la quarantena a costruire modellini Toyota di carta: i PDF da stampare

In questi giorni di emergenza Coronavirus molti di noi sono rintanati a lavorare in casa, fianco a fianco con i figli in seguito alle scuole chiuse. Il tempo libero non manca, è certamente aumentato rispetto a prima, perché dunque non occuparlo costruendo un delizioso modellino di carta di storiche Toyota da competizione?

L'idea è arrivata da Toyota UK, che intenta a festeggiare i 50 anni nel Paese europeo ha messo a disposizione diversi modelli da stampare comodamente a casa. I PDF scaricabili con le vetture colorate sono la Yatabe Speed Trial Toyota 2000GT, la Shelby Toyota 2000GT, la Ove Andersson’s Toyota Celica 1600GT, la IMSA GTU Toyota Celica, la Castrol Toyota Celica GT-Four e la Esso Ultron Tiger Toyota Supra.

Secondo il produttore giapponese, ogni modellino richiede circa un'ora di lavoro, dunque avrete di come spendere il tempo nella settimana a venire. Per costruire al meglio i modellini sono richiesti una buona stampante a colori, delle forbici, della colla e ovviamente delle carta. Toyota raccomanda l'utilizzo di fogli A3, così da avere modellini più grandi e più facili da costruire. A fine quarantena potreste ritrovarvi con un'ottima collezione di macchinine di carta, sempre che i vostri figli non le distruggano in breve tempo... in questo caso potete sempre stampare di nuovo il modello e ricominciare.