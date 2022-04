Passare all'elettrico farebbe risparmiare milioni alla sanità pubblica: lo studio

L'American Lung Association ha appena aperto un interessante dibattito su un tema che tendiamo talvolta a ignorare quando si parla di auto elettriche. Passare ai veicoli elettrici potrebbe salvare migliaia di vite e far risparmiare denaro pubblico ai sistemi sanitari.

Secondo l'American Lung Association, un passaggio radicale ai veicoli elettrici (privati, commerciali, di trasporto pubblico) e a una rete di energia pulita potrebbe portare enormi benefici ai sistemi sanitari e alla popolazione delle grandi città. Se tutte le nuove auto vedute negli USA fossero elettriche dal 2035, tutti i mezzi pesanti fossero a zero emissioni dal 2040 e la rete di fabbricazione dell'energia fosse priva di combustibili fossili, entro il 2050 si eviterebbero più di 110.000 morti premature.

Sempre secondo i calcoli dell'American Lung Association (qui il report ufficiale dell'American Lung Association), gli Stati Uniti vedrebbero 2,78 milioni di casi d'asma in meno, 13,4 milioni di giorni lavorativi persi per malattia in meno. In totale saremmo a 1,2 trilioni di dollari di vantaggi per la sanità pubblica. Insomma una vittoria a tutto tondo, che porterebbe a una maggiore produttività, molta più salute per i singoli cittadini e spese mediche inferiori per la sanità pubblica.

Mentre alcuni Stati, come quello di New York, la California e Washington, sono sulla buona strada, con leggi pronte a bandire i veicoli a combustione interna dal 2035 come in Europa (come sarà il mondo dell'auto nel 2035?), in altri le cose vanno decisamente a rilento. Nel vecchio continente le intenzioni di uno switch elettrico di massa per il 2035 sono più che buone, bisogna solo vedere se due anni di pandemia e una guerra ancora in corso in Ucraina non porteranno a ritardi e rinvii...