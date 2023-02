Passare all'elettrico con i piedi di piombo è sbagliato: parola del CEO di Volvo

Akio Toyoda si è mostrato fin da subito restio al passaggio netto alla mobilità elettrica, al punto che le sue idee gli sono costate la posizione di CEO di Toyota. A tal proposito, il CEO di Volvo ha espresso il suo punto di vista sulle case che stanno procedendo con i piedi di piombo verso l’elettrificazione.

Secondo Jim Rowan questo modus operandi è assolutamente controproducente, e ci tiene ad avvertire quelle case che hanno idee simili a Toyota. Stando a quanto riportato da Automotive News, Rowan avrebbe dichiarato che, in questo momento, portando avanti lo sviluppo di motori termici ed elettrici si “rischia di perdere il mercato”, e in questo senso ha elogiato Volvo in quanto è stata capace di investire sull’elettrificazione prima del punto di svolta, che secondo il CEO arriverà a breve.



“Il grosso problema con le transizioni del settore è che se non investi prima della curva, perdi quel punto di svolta e non sei pronto per quando il mercato cambierà", ha affermato. “Noi stiamo investendo in anticipo sulla curva”.



Chiaramente non si può avere la piena sicurezza che una via sia migliore dell’altra e solo il tempo ci dirà chi sono coloro che hanno fatto le scelte migliori, ma intanto Volvo ha anche dichiarato che per il 2025 il prezzo delle sue vetture elettriche sarà lo stesso di quelle termiche (secondo il New York Times si arriverà alla parità di prezzi tra auto EV e termiche già a fine 2023).



L’unico elemento che potrebbe frenare la diffusione a macchia d’olio dell’elettrico è il costo delle materie prime, ancora troppo alto. Parlando dell’argomento, Rowan ha aggiunto: “Questa è praticamente l'unica cosa che ostacola l'adozione su vasta scala. Stiamo discutendo con le miniere e le fabbriche di trasformazione per ottenere l'accesso diretto al litio a costi più prevedibili”, evidenziando ancora una volta come Volvo stia giocando d’anticipo sul futuro.