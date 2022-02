Si può passare un crash test senza airbag? Si, se vi chiamate Glickenhuas SCG 004S

Quando parliamo di crash test sulle nostre pagine, sottolineiamo quanto siano severe e rigorose le prove a cui devono sottoporsi le vetture per ottenere il via libera alla produzione. E al giorno d’oggi è diventato praticamente scontato che le vetture siano dotate di airbag, ma a quanto pare anche in loro assenza il crash test può essere superato.

La dimostrazione arriva grazie alle testimonianze della Scuderia Cameron Glickenhaus, che di tanto in tanto condivide i filmati delle varie sessioni di crash test a cui si deve sottoporre la SCG 004S, la loro sportiva in tiratura limitatissima. Queste fasi cruciali dello sviluppo di una vettura sono molto costose per tutte le case automobilistiche, ma per i piccoli costruttori è una spesa ancor più importante, specialmente quando si tratta di vetture di questo calibro.

E infatti il crash test della Glickenhaus SCG 004S è considerato uno dei più costosi di sempre, anche perché la vettura verrà prodotta in una tiratura limitata di soli 25 esemplari, e pensate che per portare a termine tutto l’iter dedicato alle prove d’impatto solitamente si utilizzano dalle 10 alle 15 unità.

Per questo motivo la casa americana ha pensato ad un modo creativo di aggirare la cosa, affidandosi alla struttura modulare della loro vettura. Ogni volta che l’auto viene sottoposta ad un crash test, questa viene poi ricostruita (ovviamente se il telaio principale non ha riportato danni), e finora hanno utilizzato sempre lo stesso esemplare. Quel che poi salta all’occhio è la totale assenza degli airbag in tutte le prove effettuate finora, e l’obiettivo del costruttore è proprio quello di omologarla in questa maniera.

Ovviamente riuscire ad ottenere il nulla osta senza l’utilizzo degli airbag è molto più complesso, ma al contempo è motivo di vanto per il costruttore, che al momento sta riuscendo nell’impresa garantendo uno standard di sicurezza di altissimo livello. Per raggiungere questi standard, parte del merito va al layout a tre posti della vettura e soprattutto alla struttura dello sterzo in grado di collassare durante l’impatto.

Lo scorso 10 febbraio la casa costruttrice americana ha comunicato di aver passato un ulteriore crash test, e adesso ne restano soltanto due per archiviare definitivamente la pratica. E prima di lasciarvi, gustatevi anche il video della Rimac Nevera portata in offroad prima di effettuare il crash test.