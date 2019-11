Per il passaggio alla produzione di auto elettriche Audi pianifica 9.500 licenziamenti

Audi ha appena firmato un accordo coi i suoi dipendenti. Questo prevede il taglio di circa 9.500 posti di lavoro assegnati alle proprie fabbriche per favorire il passaggio alle auto elettriche, che a loro volta creeranno 2.000 posti per la produzione.

Stando a quanto dichiarato da molti leader del settore, assemblare auto elettriche sarebbe più efficiente rispetto alla costruzione di macchine tradizionali, ed è questo il motivo principale degli esuberi. I motori elettrici possiedono meno parti mobili, sono più facili da produrre e inoltre il pacco batterie (in genere il pezzo più grosso ed ingombrante) non viene quasi mai realizzato internamente.

I sindacati d'altra parte si sono mostrati spaventati dalla decisione, ma Audi ha confermato tutto, sottolineando l'accordo coi propri lavoratori:"Nel contesto della trasformazione dell'industria automobilistica verso la mobilità elettrica e la digitalizzazione, la compagnia e il Comitato Aziendale hanno concordato nuove e importanti strategie."

Quindi entro il 2025 l'operazione andrà in porto, e i tagli verranno fatti in base all'anzianità e tramite offerte per il pensionamento anticipato. Al contempo però i 2.000 nuovi posti di lavoro non ritarderanno ad arrivare:"La compagnia ha pianificato di creare fino a 2.000 nuovi impieghi, specializzati in aree come la mobilità elettrica e la digitalizzazione."

Come Audi tanti altri si trovano nella stessa situazione di cambiamento, e infatti anche Mercedes dovrà aver a che fare con molti esuberi. Il Gruppo FCA, assieme al governo, ha invece l'obiettivo di rilanciare gli stabilimenti italiani aggiornandoli e operando nuove assunzioni.