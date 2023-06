Il passaggio all'elettrico sarà più difficile di quanto si pensi?

Stando ai piani attuali della UE, a partire dal 2035 in Europa si potranno vendere solo nuove auto elettriche, a batteria o a idrogeno. Nel frattempo, qualora i prezzi siano scesi, si potrà optare anche per vetture a carburanti sintetici. Il passaggio all’elettrico però potrebbe essere più difficoltoso di quanto si potrebbe pensare.

A dirlo non siamo noi ma un’analisi di Matas Buzelis, esperto del settore automotive che lavora per carVertical, la piattaforma che conserva lo storico dei veicoli usati e serve a capire se un’auto ha problemi nascosti prima dell’acquisto. Secondo Buzelis, la quota di veicoli elettrici controllata su carVertical si sta alzando di anno in anno, anche se ancora le cifre sono irrisorie. Nel 2021 si era allo 0,2% del totale, nel 2022 si è passati allo 0,4% e nel 2023 siamo allo 0,6%; si tratta in ogni caso di migliaia di veicoli elettrici sottoposti a controlli dello storico, dunque sempre più persone scelgono questo tipo di alimentazione.

Anche se i prezzi di acquisto sono superiori alle auto tradizionali, i bassi costi di gestione e di manutenzione rendono gli EV molto appetibili, basta cambiare liquidi e filtri ogni 30.000 km e gli pneumatici quando serve, non c’è molto altro da fare. Tuttavia non mancano i problemi: oltre ai classici tempi di ricarica, sottolinea Buzelis, gli EV non sono molto efficienti in autostrada, dunque sarebbero poco indicati per i lunghi viaggi.

Esistono poi problemi a cui spesso non si pensa: Buzelis cita i parcheggi multipiano, molti dei quali non sono stati progettati per sopportare il peso dei veicoli elettrici (allo stesso modo le strade subiscono più danni con gli EV). Anche alcuni ponti potrebbero avere dei problemi, inoltre qualora un EV si incendiasse in un parcheggio sotterraneo potrebbe essere difficile per i vigili del fuoco estinguere l’incendio in tempi brevi. L’esperto di carVertical pensa anche a cosa potrebbe accadere a 20 anni dalla produzione di un’auto elettrica: come sarà il mercato dell’usato elettrico, quanto varranno le auto dopo 10 anni di vita con le batterie che stanno andando verso la fine del loro ciclo vita?

La visione di Matas Buzelis ci sembra alquanto pessimistica. È vero però che i tempi di ricarica possono essere frustranti per molti utenti, le stazioni però si stanno moltiplicando a vista d’occhio, anche le tecnologie stanno diminuendo i tempi di ricarica, secondo noi ci vorrà solo un po’ di tempo affinché la tecnologia maturi a dovere e diventi sostenibile per l’utente. Ponti e parcheggi multipiano andranno sicuramente controllati, perché alcuni potrebbero avere dei problemi qualora arrivassero troppi veicoli a batteria, mentre per quanto riguarda l’usato elettrico di 10 anni non abbiamo risposte, il mercato è ancora troppo giovane perché esista una casistica accertata. Di sicuro la tecnologia sta facendo passi enormi ed è molto probabile che le batterie attuali sapranno conservare buona parte della loro capacità originale anche dopo 10 anni di utilizzo, puntando a vivere almeno 15-20 anni (quanti anni dura la batteria di un’auto elettrica?). Penserà il tempo a rispondere in maniera chiara a quesiti e preoccupazioni.