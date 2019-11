Pass disabile scaduto? Purtroppo non si scappa dalle multe, una sentenza

Oggi la legge italiana fornisce diverse agevolazioni ai possessori di pass invalidi, si tratta di diritti importanti garantiti alle persone con disabilità per facilitarli nella loro quotidianità, e non certo di privilegi.

Eppure è bene ricordare che tali agevolazioni ed esenzioni dipendono dalla validità dello stesso permesso, e non dalla semplice condizione di fatto di essere invalidi. Lo ha ribadito una recente sentenza della Cassazione.

Il caso: un uomo con permesso invalidi scaduto aveva acceduto per due volte alla Zona a traffico limitato della città di Rimini. In assenza di un permesso in corso di validità, le telecamere hanno registrato la targa dell'automobilista, che è stato quindi multato.

Le multe sono state impugnate prontamente, e si è arrivati fino alla corte di Cassazione che, esercitando la sua delicata funzione nomofilattica, ha verificato se i gradi di giudizio precedenti avessero applicato correttamente la legge, nel momento in cui hanno respinto per due volte l'appello dell'automobilista invalido. Anche la Cassazione è stata inflessibile. Con l'ordinanza numero 30483/19 i giudici di Cassazione hanno ribadito che l'inadempienza nel rinnovo del permesso è da fare ricadere sull'automobilista, che solamente rinnovando il pass avrebbe potuto circolare nella ZTL senza ricevere sanzioni. La difesa dell'automobilista rivendicava inoltre la buona fede del cliente, che avrebbe continuato a circolare all'interno della ZTL perché non accortosi della scadenza del permesso. La Cassazione non ne ha voluto sapere: è stata negligenza rispetto all'onere del tempestivo rinnovo del permesso.

Ovviamente il caso dell'automobilista di Rimini è molto diverso da quello dei furbetti del pass disabile, quelli che circolano (parcheggiando abusivamente) con un permesso contraffatto e contro cui sempre più comuni si stanno attivando.