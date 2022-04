La Pasqua è più bella a bordo di una Koenigsegg Jesko di traverso sulla neve

Il weekend pasquale si avvicina e Koenigsegg ha scelto di augurare buone feste in grande stile, portandoci su un lago ghiacciato nel nord della Svezia, dove ci delizia con la presenza scenica e il sound della Jesko, l’hypercar da 1.600 CV del costruttore svedese.

Il breve filmato pubblicato sul canale YouTube ufficiale dell’azienda inizia con la classica caccia alle uova pasquali, fino ai piedi di un capannone che nascondeva proprio la supercar utilizzata per i test, la stessa che avevamo visto di recente durante la prima accensione della Koenigsegg Gemera.

Il ricercatore di uova si mette quindi alla guida dell’auto che porta il nome del padre di Christian von Koenigsegg, per poi lanciarla a tutta velocità sulla superficie innevata, esibendosi in traversi e sbandate ad alta velocità, accompagnati dal sound inebriante del suo motore V8 twin-turbo da 5.0 litri che ruggisce fino agli 8.500, che in condizioni normali le regala prestazioni mozzafiato, che la rendono la Koenigsegg più veloce mai prodotta.

Per rinfrescarvi la memoria, vi ricordiamo che la Jesko è stata presentata tre anni fa in occasione del Salone di Ginevra 2019, e Koenigsegg ne ha prodotte soltanto 125 unità, già tutte vendute nei cinque giorni successivi alla presentazione svizzera.

E prima di lasciarvi ci teniamo a farvi notare un simpatico intervento tra i commenti del video, pubblicato da Rimac Auotmobili, che ha scherzato sul fatto di aver perso l’invito per partecipare al test sulla neve, che in compagnia sarebbe stato ancor più divertente. Invece Rimac ha portato la Nevera sulla neve pochi giorni fa per gli ultimi test prima della produzione.