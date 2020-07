Iniziano le spedizioni delle moto elettriche CAKE: tutti i modelli disponibili

Se siete stati a EICMA 2019, probabilmente la vostra curiosità sarà stata attirata (anche) dalle particolari moto elettriche di CAKE, azienda svedese che usa design strambi e originali - e che ora ha iniziato a consegnare in Europa, USA e Asia.

Se nei mesi passati avete dunque effettuato il preordine di uno di questi speciali veicoli, potrebbe presto arrivarvi a casa... ma cosa troviamo esattamente a listino? CAKE ama definirsi specialista dell'off-road e di modelli disponibili ce ne sono ben 6 tutti differenti. Il livello "di partenza" è senza dubbio l'Ösa Lite, con 4kW di potenza, 45 km/h di velocità massima, omologato per circolare in strada a 6.500 euro.

Anche l'Ösa+ è omologato e raggiunge i 100 km/h, ha 10 kW di potenza e costa 8.500 euro. Salendo agli 11 kW troviamo il Kalk OR, che supera gli 80 km/h ma si può usare solo su terreni sterrati. E costa 13.000 euro.

Per tornare in strada ci vuole il Kalk&, 14.000 euro per una moto da 10 kW che supera i 90 km/h ed è catalogato come L3e-A1E in Europa (sarebbero dunque anche compatibili con gli incentivi 2020 relativi alle moto elettriche). Ultimo arrivato il Kalk INK, tutto di colore nero, disponibile sia in versione off-road a 9.500 euro che in versione omologata a 10.500 euro, con motore da 10 kW. Tutti i modelli hanno attualmente tempi di spedizione che vanno da 2 a 5 settimane.