Le parole di Marko su Perez sollevano un vespaio: 'Non si concentra perché è sudamericano'

Soltanto pochi giorni fa Helmut Marko si era speso su Perez confermandolo per il 2024 in Red Bull, ma nelle scorse ore il consulente della società di Milton Keynes è uscito nuovamente allo scoperto, rilasciando dichiarazioni che hanno provocato non poche polemiche.

Intervistato dai microfoni della tv austriaca Servus TV, video che trovate nel link in calce, il manager della scuderia campione del mondo ha messo in dubbio la concentrazione di Checo Perez, associando questa sua presunta distrazione al fatto di essere sudamericano.

Riferendosi alla prova del messicano a Monza, dove Ferrari si è presentata con una livrea speciale, ha spiegato: “A Monza Perez ha offerto senza dubbio uno dei suoi migliori fine settimana ha avuto qualche problema in qualifica”. Quindi la frase incriminata: “E' sudamericano e non riesce a concentrarsi come faceva Sebastian Vettel o come fa Max Verstappen“.

Le parole del manager Red Bull purtroppo non sono le prime discutibili nei confronti del pilota, visto che in passato, in occasione di altre prestazioni sottotono, lo stesso aveva ironizzato sulla Tequila, famosa bevanda alcolica apprezzatissima dai messicani.

Tra l'altro l'albo d'oro della Formula 1 è pieno di piloti leggendari sudamericani a cominciare dal mito Ayrton Senna, passando da Fangio, Fittipaldi e via discorrendo. In ogni caso, Marko ha cercato di recuperare, aggiungendo: “Ha fatto tutto bene, non era facile perché le Ferrari erano molto veloci in rettilineo un anno fa ha vinto a Singapore e dunque siamo ottimisti perché non abbiamo ottenuto così tante doppiette per ora in questo 2023″.

Le dichiarazioni di Marko hanno creato un enorme dibattito sul web, e anche se probabilmente le sue fossero solo delle battute in buona fede, il popolo della rete non sembra aver apprezzato. Tra l'altro insinuare che i sudamericani non si concentrino quando Ayrton Senna era una sorta di “macchina” ogni volta che saliva nella sua monoposto ci appare un po' azzardato.