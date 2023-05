Parodi: 'Il mio Range Rover anni '80 è più ecologico di una Tesla, ecco perchè'

Da quando l'Ue ha trasformato in legge il ban di diesel e benzina dal 2035 il mondo sembrerebbe essersi diviso completamente in due fra chi si dice favorevole alla rivoluzione e chi invece contrario.

Sta comunque prendendo piede anche una terza figura, quella delle persone che sono convinte del fatto che la decabornizzazione non si raggiunga ne con le auto elettriche ne tanto meno con i motori a combustione, e di questo gruppo fa parte anche Roberto Parodi, noto conduttore, esperto di motori e fratello delle sorelle Cristina e Benedetta.

Attraverso il suo video pubblicato negli scorsi giorni su TikTok, ha esternato la sua ricetta per un mondo più pulito: “Se si volesse affrontare seriamente il tema dell'inquinamento, il miglior modo sarebbe quello di utilizzare un’automobile fino alla fine del suo ciclo vitale. Visto che produrne una nuova dall'estrazione del metallo alla produzione in poi è enormemente più inquinante che utilizzarne una vecchia seppur con maggiori emissioni”.

L'idea alla base di Parodi, che sembrerebbe quasi una provocazione, è quella di diminuire la produzione di auto: “Prendiamo il Naftone (il nome dato al suo Range Rover anni '80 ndr): gira da 35 anni. Invece di cambiare la macchina ogni 7-10 anni, il Naftone ha continuato a girare e di fatto ha impedito la produzione altre macchine. Che so un Toyota Land Cruiser del ’94, una Nissan Terrano del 1998, una Mercedes Classe G nel 2000, Mitsubishi Pajero nel 2012 e che so, un me*dosissimo Hammer nel 2023”.

Ovviamente tutti dovremmo seguire l'esempio di Parodi: “Se voi lo proiettate su 300 mila proprietari di Naftoni ogni anno che non cambiano la macchina, automaticamente l'effetto sarà di una minore produzione di macchine nuove”.

Ma a chi gli fa notare che le auto vecchie consumano di più, Parodi replica: “Se tutti avessero fatto come il proprietario del Naftone, oggi il parco macchine mondiale sarebbe composto da macchine mediamente più vecchie. Ma il bilancio globale di consumi, emissioni e impatto ecologico sarebbe enormemente migliore. Sarebbe molto più vantaggioso che produrre 5 macchine nuove invece di una vecchia. Il mondo sarebbe più pulito, anche più sobrio, più equo… delle macchine molto più fi*he”.

Per Parodi sarebbe quindi necessario produrre meno auto ma che siano “di maggiore qualità e maggiore durata. Vale anche per un frigorifero o una camicia. Il concetto del fast fashion di cui parlavo qualche video fa: una minore produzione, ma a margini più alti. Così anche il lato economico capitalista sarebbe soddisfatto, se vogliamo”.

Un approccio che non è così campato in aria come dimostrato dalla Evolution Space, prima auto ad economica circolare che dura ben 50 anni. Quindi Parodi conclude: “Può sembrare una provocazione, ma se la considerate con onestà intellettuale, vedrete che rottamare sconsideratamente il vecchio per produrre nuove macchine con minori emissioni è completamente contrario al concetto di ecologia. Anche se producete macchine pseudo ecologiche come ste caz*o di Tesla. Ci vediamo alla colonnina. Io però sono quello che non si ferma e vi saluta”.