Parodi: 'Censurato per un commento su Fleximan mentre gli ecovandali bloccano le strade'

Il noto Roberto Parodi, Il Parods, è tornato a pubblicare un video sulla sua pagina Instagram. Argomento del filmato Fleximan, l'abbattitore di autovelox che sembra aver vinto dopo aver “segato” numerosi rilevatori di velocità.

Ebbene Parodi lamenta di essere stato censurato su Instagram dopo aver scritto un commento proprio sull'uomo col flessibile: “Avevo postato un commento su e Instagram me l'ha rimosso – esordisce il conduttore tv, fratello di Cristina e Benedetta - il giorno dopo un magistrato sentenzia che essere d'accordo col gesto è apologia di reato”.

Il riferimento è a quanto avevamo scritto anche noi pochi giorni fa: esaltare Fleximan online potrebbe paventare l'apologia di reato. Parodi ha continuato: “Questa ragazzi si chiama censura, qui si condanna una opinione, ed è una cosa che si avvicina molto al tanto paventato fascismo. Ma poi di costa stiamo parlando? Della reazione che ciò che tutti noi almeno una volta abbiamo dovuto subire, cioè viaggiare su una statale dritta come una pista di atterraggio, in mezzo alle lande desolate della bassa lombarda, e trovarsi a tradimento un autovelox a 50 km/h, cioè multe che spesso, facendo ricorso, si sono rivelate illecite”.

Il Parods aggiunge: “E poi il paradosso, non si può approvare l'abbattimento di un autovelox mentre i mentecatti che vandalizzano le nostre opere d'arte, bloccando illegalmente le tangenziali provocando disagi a migliaia di lavoratori, sono apertamente sostenuti da molta politica e trovano accondiscendenza dalla magistratura per il valore sociale della loro protesta, allora forse non c'è anche qui una protesta sociale, una sana ribellione urbana contro leggi e regolamenti assurdi che ricorda le barricate delle 5 Giornate di Milano o il film Un giorno di ordinaria follia, ma è apologia di reato e non si può dirlo, e allora cosa ci resta?”.

Parodi conclude il suo filmato così: “Segare un autovelox è illegale, approvarlo è illegale, ma nel nostro intimo, senza farlo un eroe, possiamo ancora provare un piccolo guizzo di soddisfazione”.