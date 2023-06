Parla la ragazza delle battute di Bobbi e Valsecchi: 'Ma che offesa, complimento educato'

Ha fatto il giro del web la vicenda di Bobbi e Valsecchi, i due cronisti di Sky sospesi dopo una battuta su due ragazze in occasione della diretta dalla Spagna. Una vicenda che ha di fatto diviso in due la critica fra chi ha assolto i due volti noti della tv e chi invece ha pensato di ammonirli.

Non è questa la sede per stabilire chi abbia torto o ragione, ma forse potrebbero aiutarci ad avere un po' il quadro più chiaro le parole di colei che è stata l'oggetto delle battute di Bobbi e Valsecchi giudicate sessiste.

Si chiama Christine Zona, giovane pilota di rally italo-spagnola conosciuta come Christine GZ. La ragazza, che nel video incriminato si vede di spalle con dei fluenti capelli biondi, si trovava a Barcellona per la realizzazione di alcuni contenuti in collaborazione con Pirelli, ed è stata inquadrata mentre parlava con un'altra ragazza dietro al duo Valsecchi-Masolin.

"Mi dispiace molto che si sia scatenato tutto questo caso - ha raccontato la pilota parlando ai microfoni di MowMag - conosco bene Davide e Matteo e quando ho scoperto che cosa fosse successo li ho sentiti personalmente perché mi dispiace tantissimo che sia scoppiata una bomba per un semplice complimento".

Quindi la diretta interessata non si è affatto offesa? "No, assolutamente. Hanno fatto una battuta innocua e genuina, un complimento educato. E parlo anche per l'altra ragazza inquadrata: nessuna di noi due si è sentita offesa da questa storia".

Christine GZ ha poi commentato la possibilità che Bobbi e Valsecchi vengano sospesi per un weekend, precisamente il Gp del Canada che scatterà il prossimo 18 giugno così come da date del campionato di Formula 1 2023. "Quando ho sentito che forse li sospenderanno per un Gran Premio ho pensato fosse davvero assurdo: ci sono problemi veri per le donne nel motorsport, io che vivo questo ambiente come pilota lo so bene, e se questa indignazione si concentrasse su altro forse andremmo davvero avanti".