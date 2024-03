Parla Jeep: 'La gente non abbandonerà i SUV per volere della politica'

Cosa pensa Jeep dei SUV? Sono davvero inquinanti per il pianeta? E il futuro, sarà davvero elettrico? Ha risposto a queste domande Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep Europe, nel corso di un’intervista ai nostri colleghi di Autocar.

Il top manager ha parlato con i giornalisti britannici in occasione del lancio della nuova Jeep Avenger e-Hybrid nel Regno Unito, un modello di cui abbiamo già parlato a fine 2023. “È meglio circolare con una Avenger e-Hybrid nel centro di Parigi oppure con una berlina di Segmento E altamente inquinante? I SUV hanno sicuramente un grande futuro perché soddisfano i bisogni dei clienti” ha detto Laforge immettendo Parigi nel discorso non a caso. Nella città francese si è svolta una grande campagna contro i SUV, per così dire, con un referendum che ha portato a 18 euro l’ora il costo del parcheggio nel centro. Attorno a questa campagna però c’è stata parecchia semplificazione, il provvedimento infatti non colpisce i SUV in senso lato ma le auto pesanti e ingombranti, ne abbiamo parlato in dettaglio nell’articolo linkato appena sopra, dunque pur essendo un B-SUV la Jeep Avenger non dovrebbe avere problemi a Parigi...

Il limite imposto dalla città è di 1.600 kg, con i mezzi con peso superiore che pagano la sovrattassa per il parcheggio; la Avenger e-Hybrid pesa 1.288 kg ed è al sicuro, più di tante altre 100% elettriche. Certo Jeep, che produce di fatto soltanto SUV, ha altri modelli a rischio: “A bordo di un SUV le persone si sentono sicure, non penso che il mercato debba cambiare abitudini per via di politiche isolate che spingono per il ban. Pensate che i consumatori si terranno alla larga dai SUV perché un politico a Parigi dice che bisogna evitarli? Al loro referendum ha partecipato meno del 3% della popolazione”.

La Jeep e-Hybrid arriva dunque nel Regno Unito, un mercato in cui il marchio Stellantis aveva inizialmente lanciato soltanto la Avenger elettrica: “Non è una marcia indietro, si tratta di una decisione presa da tempo. All’epoca avevamo diversi modelli da lanciare e abbiamo preferito ritardare l’uscita di alcune versioni. Penso che la Avenger e-Hybrid incontri alla perfezione i bisogni del mercato UK. Se vuoi essere presente in diversi mercati, devi adattarti alle necessità del pubblico. Per questo motivo stiamo anche spingendo sull’elettrificazione, perché in UE sarà obbligatorio, altrimenti non potremo competere”.

