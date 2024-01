Parla il primo Fleximan denunciato: 'Autovelox fanno solo cassa, è tutto un magna magna'

Ormai è chiaro che di Fleximan non ce n’è uno solo: sono diversi gli uomini che, soprattutto nel Nord Italia, sono diventati gli incubi degli Autovelox. Ma cosa li spinge a tagliare i rilevatori di velocità? A parlare è stato il primo Fleximan denunciato, raggiunto da Le Iene di Italia 1.

Tradito da una telecamera, il primo Fleximan denunciato è un cittadino piemontese di 50 anni. L’uomo si sarebbe reso protagonista dell’abbattimento (per così dire) di due Autovelox nel Comune di Druogno, in Piemonte.

Il danno, in questo caso, è stato irrisorio, il Fleximan piemontese ha infatti buttato giù due “colonnine Autovelox” in realtà vuote, che all’interno non avevano alcuna telecamera. Il sindaco del Comune, Marco Zanoletti, ha però spiegato che quegli scatolotti vuoti erano in realtà riusciti a ridurre sensibilmente gli incidenti nel tratto di strada in cui erano stati installati. Negli ultimi 6 anni si è verificato soltanto un incidente, mentre prima gli episodi avvenivano molto più di frequente. Bastava insomma l’illusione che vi fosse un Autovelox affinché le auto rallentassero e mantenessero bassa la velocità nel tratto di strada delimitato dagli scatolotti arancioni.

Raggiunto dalle telecamere de Le Iene, che hanno ovviamente tenuto oscurato il volto, l’uomo ha inizialmente negato tutto, dicendo che non fosse lui il responsabile dei fatti contestati dai Carabinieri. Poi, la iena Alice Martinelli è riuscita invece a farlo aprire leggermente e il discorso è virato su “i soldi che i Comuni tiran sù con gli Autovelox ogni anno”. Soldi che in teoria, spiega la iena, dovrebbero finire nella sicurezza stradale, l’uomo sospettato di essere Fleximan però non crede a questa storia. “I Comuni fanno solo cassa e basta, gli incidenti si evitano usando la testa. Qui non mettono a posto niente, le strade fanno tutte schifo, è tutto un magna magna”, insomma, una sequela di luoghi comuni che non giustificano assolutamente “uno sperpero dei soldi della comunità” e un peggioramento della sicurezza in alcuni tratti urbani, come sottolineato dal Sindaco di Druogno.



Nel frattempo vi siete chiesti perché molti sostengono Fleximan? Milioni di italiani non rispettano i limiti di velocità e il Codice della Strada in genere.