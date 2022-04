La parità di costo tra auto EV e termiche è ancora un miraggio, secondo Mercedes

Il futuro della mobilità è elettrico, ormai è un dato di fatto e lo abbiamo capito, anche perché quasi tutte le case automobilistiche si sono mosse in questa direzione e adesso sarebbe un bel problema fare marcia indietro, ma la grande richiesta di mezzi EV e la scarsità di risorse non permettono di abbassare i costi di produzione e di vendita.

E a tal proposito, un dirigente di Mercedes intervistato ai microfoni di Road & Track ha affermato che l’attuale tecnologia delle batterie e il costo richiesto per la loro produzione non permettono alle case costruttrici di offrire dei mezzi che possano competere e diventare una vera alternativa alle auto a combustione interna.

Lo scorso anno il CEO di Renault affermò che nel giro di qualche anno le auto EV avrebbero avuto prezzi simili a quelle a motore termico: in effetti l’omologazione all’Euro 7 richiederà investimenti superiori alle case ma nel frattempo diminuirà il costo delle batterie, ma a quanto pare questa sovrapposizione di costi tarderà ad arrivare.

Secondo Markus Schäfer, Chief Technology Officier di Mercedes, un kWh dovrebbe costare 50 dollari per poter competere con il costo di una vettura a motore termico, ma i valori medi attuali di 137 dollari per kWh sono ben distanti da questo obiettivo, sebbene negli ultimi anni abbiamo assistito ad un calo drastico: nel 2010 un pacco batterie al litio costava 1.100 dollari al kWh, quindi ad oggi c’è stato una riduzione dei costi dell’89%. Un report di Bloomberg suggerisce che per il 2023 il costo per kWh dovrebbe scendere a 100 dollari, ma rimane comunque una cifra doppia rispetto al valore “ideale” espresso da Mercedes.

Tutto questo si colloca poi in un contesto in cui la richiesta di auto EV cresce sempre di più, ma al contempo ci sono grandi problemi di approvvigionamento delle materie prime necessarie per la costruzione delle batterie, nella fattispecie il litio e di recente il nickel, che ha subito un incremento dei prezzi del 30% dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, anche perché il più grande fornitore a livello globale era proprio la Russia.

Quindi cosa ci prospetta il futuro? Esisteranno ancora le auto a buon mercato, o diventerà un bene quasi di lusso? Al momento è difficile fare una previsione, ma di sicuro siamo in ritardo sulla tabella di marcia.