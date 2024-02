Parigi vuole vietare moto e scooter termici nelle ore notturne, 'C'è troppo rumore'

A Parigi i tempi si fanno sempre più duri per i veicoli ingombranti e termici: dopo il referendum che ha portato a 18 euro l’ora il parcheggio dei SUV, ora si vuole vietare la circolazione alle due ruote termiche nelle ore notturne.

Parigi sembra aver dichiarato guerra ai veicoli più pesanti e ingombranti, oltre che alle due ruote termiche. Per facilità, si dice che il referendum del parcheggio a 18 euro l’ora sia contro i SUV, in realtà il provvedimento riguarda tutte le auto termiche più pesanti di 1.600 kg e le elettriche oltre i 2.000 kg. Il green, dunque, c’entra relativamente, qui si parla di spazio di ingombro. Tuttavia ora la nuova crociata sembra essere contro le due ruote termiche: un consigliere parigino vorrebbe vietare la circolazione delle due ruote termiche tra le 22:00 e le 7:00 su tutto il territorio cittadino.

Se con i 18 euro l’ora (che diventano 12 euro al di fuori del centro città) si vuole colpire l’ingombro dei veicoli, nel caso delle due ruote termiche si parla di rumore. “A Parigi c’è troppo inquinamento acustico”, avrebbe detto Pierre-Yves Bourzanel, il consigliere che sta promuovendo la mozione, “più dell’80% dei parigini si lamenta del rumore”, la capitale francese dovrebbe così “prendere esempio da Madrid” e sperimentare un anno in cui moto e scooter termici non possano circolare di notte.

Con questa proposta si andrebbe anche a limitare l’inquinamento atmosferico, certo, anche se l’impatto dei veicoli a due ruote con motore termico potrebbe essere molto relativo, soprattutto nelle ore notturne... Ovviamente per circolare liberamente si potrebbe sempre acquistare un veicolo elettrico oppure passare a una e-bike, c’è però chi usa lo scooter o la moto per arrivare a Parigi dai paesi limitrofi, magari non riesce a coprire comodamente la distanza con una bicicletta... Di notte poi potrebbe essere particolarmente pericoloso avventurarsi in bici, sia in città che fuori. Insomma i francesi avranno di che discutere, come noi italiani stiamo facendo con i 30 km/h imposti dal Comune di Bologna.