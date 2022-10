A Parigi anche la Jeep Avenger 4x4 Concept: elettrica senza confini

Buona parte dei riflettori del Salone di Parigi 2022 è sicuramente stata della nuova Jeep Avenger elettrica (cosa sappiamo sulla nuova Jeep Avenger elettrica), il primo BEV del marchio, non è però stata la sola novità della fiera. Stellantis ha mostrato anche il Jeep Avenger 4x4 Concept.

Diversi utenti, alla presentazione della Jeep Avenger, hanno storto il naso proprio perché la vettura non fosse 4x4, il marchio Stellantis ha però in programma di lanciare questa versione prossimamente.

Rispetto alla variante 4x2, la Jeep Avenger 4x4 si fa riconoscere per via dei doppi ganci di traino, i parafanghi più larghi, la carreggiata più ampia e gli pneumatici aggressivi più grandi e parzialmente scorrevoli. L'angolo di inclinazione anteriore è stato aumentato a 21 gradi, quello posteriore a 34 gradi e l'angolo di rampa a 20 gradi. La distanza dal suolo è ora superiore ai 200 mm.

La parte anteriore è protetta da pannelli più spesso e le luci supplementari migliorano la visibilità nelle ore notturne, è insomma un Avenger pronto per l'avventura. Avenger 4x4 mostra anche un nuovo sistema di bagagli a tetto leggero che utilizza un sistema di cinghie per fissare i bagagli direttamente sulla vettura, con il tetto che è rivestito di una protezione antigraffio per tutta la sua lunghezza. Jeep ha applicato anche una pellicola antiriflesso sul cofano e una protezione antigraffio per la griglia anteriore.

Christian Meunier, CEO del marchio Jeep, ha detto: "Qui a Parigi abbiamo dimostrato che abbiamo un portafoglio completo di nuovi modelli Jeep 4x4 completamente elettrici e capaci dietro l'angolo, con un obiettivo chiaro in mente: diventare il marchio di SUV elettrificati numero uno al mondo mentre continuiamo il nostro percorso per raggiungere la nostra missione di emissioni zero."