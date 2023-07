Parigi dichiara guerra ai SUV: 'Non ci sono strade sterrate, sono completamente inutili'

Parigi ha ufficialmente dichiarato guerra ai SUV, annunciando nelle scorse ore delle tariffe più elevate per quanto riguarda i parcheggi in centro. Obiettivo, contrastare i mezzi più grandi e più inquinanti come appunto gli Sport utility vehicle.

Negli ultimi mesi sono aumentati i detrattori di questi tipi di vetture, a cominciare da Dacia, che ha parlato di SUV come di una vera e propria follia. Del resto in un mondo sempre più attento all'ambiente e all'impatto sul clima, vetture dalle dimensioni di un camion appaiono quanto mai anacronistiche, e le case automobilistiche si stanno adeguando, dando vita a dei modelli senza dubbio più sinuosi rispetto al passato.

Secondo Kia la fine dei SUV è vicina e leggendo le notizie delle ultime ore non è da escludere che tale profezia possa rivelarsi nel giro di qualche anno. A Parigi dal primo gennaio 2024 aumenteranno le tariffe dei parcheggi per le auto più grosse, così come proposto da Frédéric Badina-Serpette, consigliere comunale del partito ecologico EELV: "Vorremmo che la città di Parigi modificasse il prezzo del parcheggio a pagamento per renderlo progressivo in base al peso e alle dimensioni dei veicoli", aggiungendo che l'obiettivo è "concentrarsi su un'assurdità: l'auto-besità ... l'inesorabile crescita del peso e delle dimensioni dei veicoli che circolano nelle nostre città, e in particolare a Parigi".

Negli ultimi 4 anni il numero di SUV è aumentato del 60% a Parigi e ora rappresentano il 15% degli 1,15 milioni di veicoli che si parcheggiano ogni giorno nella capitale francese, quindi all'incirca 120mila.

Con l'aumento delle tariffe gli amministratori sperano che coloro che sono in possesso di tali mezzi pesanti ci pensino due volte a parcheggiare, anche se è logico pensare che potrebbe non essere così.

Durissimo il commento di David Belliard, vicesindaco di Parigi nonchè responsabile per lo spazio pubblico e la politica della mobilità: “Non ci sono sentieri sterrati, strade di montagna… I SUV sono assolutamente inutili a Parigi. Peggio ancora, sono pericolosi, ingombranti e utilizzano troppe risorse per la produzione".

La pensa però diversamente Pierre Chasseray, portavoce del gruppo di difesa dei conducenti '40 milioni d'Automobilistes', secondo cui i SUV sono acquistati da famiglie numerose che prima usavano le monovolume: “Sono veicoli familiari… usati per uscire nei fine settimana o in vacanza. Stiamo assecondando una piccola minoranza della stessa popolazione urbana che ha deciso di fare del SUV il simbolo della battaglia contro l'inquinamento”, ha detto a Le Parisien.