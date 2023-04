Parigi banna i monopattini in sharing: al referendum l'89% ha votato CONTRO

Come vi abbiamo raccontato a fine febbraio, Parigi ha indetto un referendum per decidere del futuro dei monopattini in città, veicoli sostenibili e a zero emissioni diventati però - a detta di molti - troppo pericolosi e molesti. Ebbene il referendum si è tenuto il 2 aprile 2023 e ora abbiamo un verdetto.

I cittadini di Parigi hanno votato per bannare i monopattini elettrici in libero servizio, ovvero i dispositivi in sharing. Anche se ha votato solo il 10,97% degli aventi diritto (103.084 elettori), il verdetto è stato chiaro: l'89,03% dei votanti, ovvero 91.385, ha optato per il bando dei monopattini elettrici in sharing.

Ora la patata bollente passa nelle mani del sindaco di Parigi Anne Hidalgo che dovrà prendere provvedimenti in base al voto ottenuto. La stessa Hidalgo ha dichiarato: "Voglio ringraziare i parigini che hanno partecipato al referendum. Questa mobilitazione è un grande successo democratico per la città di Parigi. Stasera parigine e parigini si sono pronunciati in maniera chiara contro i monopattini elettrici in libero servizio, il loto messaggio diventa ora la nostra tabella di marcia. Assieme al mio team farò sì che vengano presi provvedimenti per onorare il voto, così come mi ero impegnata a fare". Ribadiamo che il provvedimento riguarda esclusivamente i monopattini in sharing, in "libre service", chi utilizza un monopattino di proprietà non avrà alcun problema.

Questo referendum crea un importante precedente, l'idea del ban infatti potrebbe raggiungere anche altre capitali europee. Ricordiamo che a Roma addirittura la CNN aveva accusato i monopattini in sharing di essere trappole mortali, vedremo se anche qualche comune italiano prenderà spunto dal ban francese...