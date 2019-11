A quanto pare Dodge è la casa automobilistica più affidabile secondo gli americani

Sarà perché è un brand molto patriottico, o forse sarà perché produce da decenni solide auto 100% americane (quantomeno nello stile, dalle sportive au superpickup). Sta di fatto che secondo un'indagine di Consumer Report Dodge è il brand legato all'automotive più affidabile. E a dirlo sono gli stessi americani.

Peraltro Dodge si è presa lo scettro del settore facendo un superbalzo da cavaliere Jedi, perché l'anno scorso il brand si era posizionato alla 21esima posizione, mentre nel report di quest'anno lo troviamo 13 posizioni sopra, all'ottavo posto.

Molto sopra agli altri brand automobilistici americani, con Ford e Chevrolet che occupano il 16esimo e il 25esimo posto. Non è neanche la prima vittoria che Dodge strappa agli avversari, per la cronaca. Ad ottobre avevamo notato che la Dodge Challenger ha distrutto per vendite la Ford Mustang e la Chevrolet Camaro. Poi, per carità, i numeri complessivi del 2019 danno ancora in testa la Mustang, ma è comunque un risultato significativo.

Sempre il brand di Consumer Report indica proprio la Challenger come auto più affidabile di Dodge, e la Durango come quella che dà meno sicurezza ai consumatori.

Impossibile non notare che il parco auto di Dodge è piuttosto datato, sono veicoli in circolazione da un decennio pieno che negli anni hanno ricevuto adeguati accorgimenti e update. Anche questo aiuta.

A noi risulta poi altrettanto impossibile non ricordarvi che proprio la scorsa settimana Dodge ha dovuto richiamare quasi 200 veicoli perché si è accorta di aver montato delle ruote anteriori non compatibili. Ma può succedere anche ai migliori.