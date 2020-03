Pare che l'allarme della Tesla Model 3 sia inutile, lo afferma un proprietario della EV

Prima di lasciar partire il video in alto vi consigliamo di tenere d'occhio il volume per evitare traumi sonori. In ogni caso, come avrete già sentito, il suono emesso e definito "spaventoso", è davvero particolare ed infatti è composto da versioni modificate della Toccata e Fuga in D Minore di Bach.

Lo YouTuber Jack Massey Welsh afferma che l'allarme della Model 3 sia totalmente inutile non per questo motivo, ma per il fatto che attivare la sirena richiede uno sforzo immenso. Il video è molto lungo e ovviamente tutto in inglese, ma possiamo dirvi che Welsh è intento a testare la propria vettura chiusa, senza avere addosso il portachiavi keyless, e con la Modalità Sentinella attiva.

Il ragazzo non riesce in alcun modo a innescare la sirena della Model 3, e ciò nonostante abbia provato a tirare le maniglie, saltare sulla macchina, a scuoterla, a balzare sulle ruote, a sedervisi all'interno con fare tutt'altro che delicato, a premere tutti i pulsanti, a sbloccare le portiere e anche altro e tanto altro.

Per contro, fatto molto strano, l'allarme si è attivato più volte per sbaglio mentre il suo cane era all'interno dell'abitacolo. Ci piacerebbe saperne di più su tutta questa faccenda sperando in un video di approfondimento. Se tu che stai leggendo queste parole possiedi una Model 3, ti saremmo grati se provassi a far chiarezza su questo particolare.

Per concludere vi rimandiamo a due notizie riguardo la Modalità Sentinella. La prima mostra una Model 3 attivarsi durante il recente terremoto dello Utah a testimoniare la violenza delle scosse, mentre la seconda riporta di una donna beccata a rigare una Model 3 senza apparente motivo: rischia adesso cinque anni di carcere.