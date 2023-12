Il parcheggio dei SUV a 18 euro all'ora: a Parigi nuovo referendum a febbraio

Dopo aver bannato dalla città i monopattini elettrici in sharing, Parigi si avventura in una nuova crociata green contro i SUV, rei di essere troppo ingombranti e inquinanti. Archiviata una prima approvazione in consiglio comunale lo scorso mese di luglio, ora è tutto pronto per indire un nuovo referendum per alzare le tariffe di parcheggio ai SUV.

Sia ben chiaro, non è soltanto un’idea per diminuire l’inquinamento, è anche una proposta salva-spazio! Mezzi ingombranti, spesso utilizzati da una persona sola, generano più traffico e occupano più suolo pubblico, sono insomma del tutto inutili in una città in cui ci sono 14 linee di metropolitana, bus e filobus che coprono ogni angolo di strada. Il Comune vuole così dunque triplicare le tariffe di parcheggio per i SUV e i fuoristrada 4x4, qualcosa che potrebbe assomigliare alla nuova Area C di Milano, il cui accesso è ora salito a 7,50 euro; non tanto per fare cassa ma per scoraggiare l’uso dell’auto in pieno centro.

A Parigi il parcheggio di un SUV in zona centrale arriverebbe così a costare 18 euro all’ora, nelle zone della città più periferiche 12 euro all’ora. Secondo il provvedimento la tariffa verrebbe applicata a veicoli a motore termico e ibridi con peso superiore a 1,6 tonnellate, così come a mezzi elettrici al di sopra delle 2 tonnellate, e questo potrebbe gettare nel tritacarne anche modelli EV non SUV visto il peso delle elettriche. L’aumento non riguarderebbe i parcheggi dei residenti. Il prossimo 4 febbraio i parigini saranno così chiamati a rispondere su questa idea del Comune, nella speranza che l’affluenza sia migliore del referendum sui monopattini. Secondo Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, tale provvedimento potrebbe portare nelle casse del Comune 35 milioni di euro l’anno.