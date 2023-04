Ogni parcheggio è possibile col Hyundai e-Corner System: tutte le ruote sono indipendenti

Al CES 2023 di Las Vegas Hyundai aveva mostrato una dimostrazione virtuale dell’e-Corner System, ovvero un sistema che permette all’auto di fare manovre ad oggi impossibili, e a distanza di pochi mesi quel sistema è diventato realtà a bordo di una Hyundai Ioniq 5 prototipo con cui ogni parcheggio diventa possibile.

Senza scendere in tecnicismi troppo elaborati, vi basti sapere che questa speciale Ioniq 5 utilizza - su ogni angolo della vettura - un componente all-in-one che comprende sistema frenante e di sterzo “by wire”, sospensione e un motore elettrico, rendendo di fatto ogni ruota completamente indipendente.

Come si può vedere nel video rilasciato dalla casa costruttrice coreana, con questo sistema l’auto può effettuare delle manovre ad oggi impossibili su un’auto standard, ed è in grado di rivoluzionare letteralmente la mobilità, specialmente nell’ambito urbano. Nello specifico, l’auto può muoversi di 360° sul posto (il funzionamento è però diverso rispetto al “tank turn” di Rivian ad esempio), oppure può avanzare diagonalmente con un angolo di 45° gradi, altrimenti può spostarsi lateralmente di 90° gradi (ad esempio per entrare in un parcheggio) ma non solo: il conducente può scegliere di bloccare una delle quattro ruote per farla diventare il fulcro attorno al quale far ruotare la vettura.

Parliamo quindi di una tecnologia incredibilmente innovativa, che potremmo vedere in un prossimo futuro a bordo delle vetture del produttore coreano, come affermato da Cheon Jae-seung, gead of Future Technology Convergence Institute in Hyundai Mobis: “Stiamo idealizzando il sistema e-Corner per soddisfare le esigenze della mobilità futura. Garantiremo diversi tipi di soluzioni di mobilità personalizzate che possono essere applicate alla guida autonoma e ai PBV per consolidare la nostra visione di raggiungere nuove vette come fornitore di piattaforme di mobilità”.