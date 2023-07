Torino, parcheggio da brividi di una Fiat Panda: 20 manovre ma ne bastava una

Parcheggiare in retromarcia a S fra due macchine non è un'operazione così semplice ma nemmeno estremamente complicata. Con un po' di esercizio ci si abitua a capire i riferimenti e a introdurre la macchina al primo colpo fra le due parcheggiate.

Si tratta di uno dei parcheggi più frequenti e forse anche fra i più temuti visto che spesso e volentieri chi lo fa è costretto a parcheggiare nel giro di pochi secondi, bloccando il traffico dietro di se: se non si entra subito nel migliore dei modi, a quel punto bisogna riposizionare l'auto e rifare tutto da capo.

Detto ciò, siamo certi che non avete fatto peggio nei vostri parcheggi a S di questo automobilista di Torino a bordo di una Fiat Panda, in arrivo in versione B-SUV nel 2024, filmato che è divenuto virale su TikTok.

Un video pubblicato da una ragazza ha superato quota un milione di visualizzazioni in breve tempo con migliaia di commenti, molti dei quali ironici. Nel filmato in questione si nota l'automobilista letteralmente incapace a parcheggiare e dopo una serie pressochè infinita di tentativi, si vede la Fiat Panda ripartire quasi sconsolata.

Non è ben chiaro se a guidare sia un uomo o una donna (forse è un uomo), ma il filmato appare incredibile, quasi surreale, visto che l'automobilista sembra a volte incapace di capire in quale verso girare il volante. A discolpa dello stesso, pensiamo noi, il fatto che alla guida magari vi sia un neo patentato, un giovane in erba non troppo avvezzo al parcheggio ad S, ma in ogni caso il video merita di essere visto almeno una volta.

“Adesso ho il terrore che qualcuno mi registri mentre tento di parcheggiare HAHAHAHA”, commenta una ragazza sotto al video della Fiat Panda, mentre un'altra aggiunge: “Io che preferisco parcheggiare comoda a chilometri di distanza pur di non fare i parcheggi a S”. E ancora: “I miei amici: “uè dove sei?” Io: 'devo solo parcheggiare'”, ma anche: “E' questo quello che vedono le persone quando parcheggio?”.

Un'altra ragazza commenta: “ma allora è solo il mio istruttore che è stato bravissimo e mi ha spiegato da dove partire e che passaggi fare?”, infine un utente che difende l'automobilista un po' impacciato: “Magari sta imparando a parcheggiare, non giudicate a primo impatto”.

Sicuramente se il nostro amico guidatore avesse avuto il sistema di Hyundai e-corner, non avrebbe fatto fatica.