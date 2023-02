Parcheggiatore choc: fa scontrare due Lamborghini Aventador. Il video

E' un incidente a dir poco costoso quello di cui si è reso protagonista un parcheggiatore di un hotel: a bordo di una Lamborghini Aventador si è scontrato con un'altra Lambo dello stesso modello. Una scena decisamente tragicomica, un danno da svariati migliaia di euro.

Non è ben chiaro dove sia avvenuto lo scontro, ma stando a quanto si vede nel video che trovate qui sotto, pubblicato su Instagram dall'atleta professionista e allenatore australiano di jiu-jitsu, Craig Jones, sembra di trovarsi in un albergo di lusso. Le immagini iniziano quando il danno è già fatto, di conseguenza non viene ripresa la sequenza dal tamponamento, ma si nota chiaramente una Lamborghini Aventador di colore azzurro contro un muretto, ma soprattutto contro il posteriore di un'altra Lamborghini Aventador identica, questa volta di colore viola.

Ad avere la peggio sembrerebbe essere la prima supercar di Sant'Agata Bolognese, quella guidata dal parcheggiatore, che evidentemente deve essersi incasinato con il cambio al volante o qualcosa di simile. Sorprende il fatto che lo stesso guidatore maldestro appaia sorridente piuttosto che preoccupato, forse non conscio dell'incredibile danno causato alla fuoriserie italiana. Stiamo parlando infatti di un'Aventador versione Ultimae, una belva che monta un motore V12 da 6,5 litri con una potenza di ben 780 cavalli, e prodotta in soli 600 esemplari.

Nel video in questione si vede il conducente dell'auto che scende dal veicolo e cerca di giustificarsi dicendo di aver premuto il piede sull'acceleratore invece che sul freno, di conseguenza l'auto invece di fermarsi ha proseguito la propria corsa finendo contro l'altra Aventador parcheggiata. Nel filmato si vedono anche alcuni dipendenti dell'hotel mettersi le mani nei capelli, chiaramente scioccati da quanto appena accaduto sotto i loro occhi. In ogni caso, magra consolazione, si è scoperto trattasi di due Lamborghini a noleggio, di conseguenza toccherà all'assicurazione ripagare il tutto, ma il cuore degli appassionati non può non piangere di fronte a tali immagini.

E a proposito dell'Aventador, l'erede della Lamborghini V12 arriverà entro aprile di quest'anno come fatto sapere dalla casa di Sant'Agata Bolognese. Negli scorsi giorni sono state invece presentate le nuove Lamborghini Invencible e Autentica, un vero spettacolo.