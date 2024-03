Parcheggiata per 47 anni nello stesso posto a Conegliano: la Lancia Fulvia di Google Maps

Una Lancia Fulvia del 1962 è rimasta parcheggiata per ben 47 anni nello stesso punto senza mai essere rimossa dal proprietario. Questa sosta "prolungata" è stata scoperta grazie a Google Maps. L'auto era diventata una sorta di icona per il comune locale di Conegliano, in provincia di Treviso.

Sebbene a noi possa sembrare una novità il fatto che questa Fulvia fosse lì da diverso tempo, ciò era ben risaputo in paese. Nessuno ha mai platealmente contestato la presenza dell'auto, dal momento che era diventata, a tutti gli effetti, parte dell'estetica della cittadina.

Tutto parte dal lontano 1974, quando il suo proprietario decise di parcheggiarla di fronte ad un'edicola locale (che ora non esiste più) e da allora non l'ha più rimossa. Il proprietario dell'auto si chiama Angelo Fregolent e gestiva proprio quell'edicola, che si trovava sotto casa sua, insieme alla moglie per 40 anni (ecco 5 auto abbandonate che fanno venire un tonfo al cuore. Si tratta di alcune supercar lasciate al loro destino. Che spreco!).

Dopo il pensionamento di Fregolent, l'auto è rimasta lì indisturbata per quasi mezzo secolo, diventando una sorta di attrazione turistica locale. Appariva ripetutamente su Google Maps e attirava visitatori del posto, turisti e anche candidati politici desiderosi di scattare selfie con questa iconica berlina a quattro porte.

Tuttavia, nel 2021, le autorità locali hanno deciso di rimuovere l'auto per facilitare il traffico sulla strada, che era diventata congestionata a causa delle auto parcheggiate lungo il bordo della carreggiata. Fortunatamente, con l'aiuto dell'associazione "Club Auto Storiche Serenissima" e una significativa attenzione mediatica, l'auto è stata salvata dalla demolizione. E non solo: questa Lancia Fulvia è pure stata esposta al salone Auto e Moto d'Epoca nella vicina Padova. Insomma, si può dire quello che si vuole, ma quando dietro un'auto c'è una storia, il valore sentimentale diventa un fattore impagabile.

Attualmente, è in programma il restauro della vettura, dopo di che verrà parcheggiata nei giardini della Scuola Enologica Cerletti, situata accanto alla residenza dei Fregolent. Questo consentirà alla coppia di godersi i ricordi legati all'auto ammirandola dalla finestra di casa, simbolo dei loro anni di duro lavoro e della loro meritata pensione.

Insomma, l'effetto Google Maps ha colpito ancora; l'ultima volta, vi parlammo della DeLorean DMC-12 trovata abbandonata accanto a una casa vuota nella piccola cittadina di Mozart, nello stato del West Virginia. Il proprietario sembra averla parcheggiata lì per poi sparire. La data dell'abbandono risale al 2021. Nonostante le condizioni degli interni compromesse, la carrozzeria sembra essere ancora in buone condizioni.

Su AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti di oggi.