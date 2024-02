Parcheggiare un SUV in centro a Parigi potrebbe costare fino a 225 euro per 6 ore

225 euro per 6 ore. Questo quanto potrebbe costare parcheggiare in centro a Parigi un SUV. I parigini, domenica prossima, 4 febbraio, saranno chiamati a votare un referendum ad hoc, per decidere se applicare o meno delle tariffe maggiorate sui possessori dei SUV.

In poche parole, chi avrà un'auto che supererà un determinato peso, sarà costretto a pagare un sovrapprezzo se vorrà parcheggiarla in centro e farsi un giro o recarsi a fare compere o ovunque vorrà.

Da tempo Anne Hidalgo, prima cittadina della Ville Lumiere, ha dichiarato guerra ai SUV e per cercare di scoraggiare la loro circolazione in centro si sta provando a colpire le “tasche” dei possessori degli Sport Utility Vehicle.

Se è vero che solitamente chi acquista grandi SUV Audi, Mercedes, BMW, e via discorrendo, dispone di un lauto portafoglio è vero anche che pagare 225 euro per lasciare la propria auto potrebbe non essere così divertente.

Qualora dovesse vincere il “sì” il Comune di Parigi adotterà un listino prezzi specifico per i veicoli pesanti. Nel dettaglio, coloro che posizioneranno un'auto superiore alle 1,6 tonnellate (benzina o diesel) o alle 2 tonnellate (per le elettriche), parcheggiando sei ore nel decimo arrondissement, dovranno sborsare 225 euro contro i 75 attuali.

Di fatto la tariffa oraria passera dagli attuali 12,5 euro orari a ben 37,5. Da tale misura saranno esclusi i residenti di Parigi, i professionisti, e le persone con disabilità. Di notte e la domenica, invece, il parcheggio sarà gratuito per tutti.

Al di là di quanto deciderà Parigi il problema delle auto e dei SUV di grosse dimensioni è evidente. Secondo un recente studio le auto sono aumentate di 11 centimetri dal 2001 e ciò rappresenta ovviamente un problema per viabilità, parcheggi e in generale gli spazi cittadini.

C'è chi propone di eliminare i grandi SUV dalla Patente B, dedicandogli una patente apposita, mentre altri fanno leva sulla loro pericolosità, soprattutto le auto con musi alti che non consentono lo “scivolamento” di un eventuale pedone investito sul cofano. Prima o poi si fermerà questa crescita esponenziale?