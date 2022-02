Parcheggia la Lamborghini Huracan Spider, ma al ritorno mancano cerchi e impianto frenante

Chi possiede una Lamborghini, o qualsiasi auto del genere, molto probabilmente la tiene in qualche garage, ma quando ci si trova in giro bisogna pur parcheggiarla da qualche parte. Un'auto appariscente attira l’attenzione di eventuali ladri, ma in questo caso erano interessati ai cerchioni e all’impianto frenante, più che all'auto.

La foto è stata scattata da un lettore di Carscoops, che poi ha prontamente inviato il materiale al portale, e così abbiamo scoperto che la Lamborghini Huracan Spider (a proposito, a breve arriverà la Lamborghini Huracan Sterrato per l’offroad) rossa che vedete dovrebbe appartenere a Adnan Yassine, il padrone di Arabia TV e presidente della società calcistica libanese Bourj FC.

L’auto era stata parcheggiata a Glyfada, poco fuori Atene, le mancanze della vettura hanno subito attirato l’attenzione del ragazzo che ha scattato le foto. L’auto sembra essere una Huracan Spyder precedente al 2019, dato che in quell’anno l’auto sfoggiava un diffusore differente con l’avvento del restyling EVO. L’alettone invece sembra quello della Performante, ma probabilmente è un’unità aftermarket dato che non è in fibra di carbonio.

La Huracan è stata privata di tutti e quattro i cerchioni e dell’impianto frenante anteriore, il che si traduce in un danno totale che ammonta a 40.000 euro. A quanto pare, questo tipo di componenti è più interessante della vettura nella sua interezza. E a proposito di furti le cui vittime fanno parte del mondo calcistico, di recente nella villa di Arturo Vidal hanno portato via un Mercedes Classe G da 400.000 euro.