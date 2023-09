Parcheggia una Lamborghini Huracan nel Bronx: la ritrova senza ruote

Dopo la Gallardo infilata in un trituratore, i social ci deliziano di un evento accaduto a New York. Una Lamborghini Huracàn si è vista privata delle sue ruote dopo che il proprietario l'aveva parcheggiata in un quartiere che non definiremmo "safe" per una supercar.

I video condivisi su TikTok mostrano una Lamborghini Huracan parcheggiata in strada senza ruote, appoggiata su delle casse per il latte. Questa insolita scena ha attirato l'attenzione delle persone, che si fermano per fotografare il modello bianco.

Ma la mancanza di ruote non è l'unico motivo per cui l'auto ha catturato l'attenzione. L'auto aveva anche un biglietto di parcheggio apposto sul finestrino laterale, inutile dire che l'auto non può essere spostata senza l'ausilio di un rimorchio e, probabilmente, di una gru per sollevarla su un rimorchio. Dunque pare che anche una multa per divieto di sosta sarà inevitabile.

Il tutto è avvenuto nel Bronx, e sembra essere un chiaro messaggio che lasciare una Lamborghini parcheggiata in strada potrebbe comportare il rischio di furto delle ruote, che potrebbero valere fino a 10.000 dollari, senza contare le gomme.

La Huracàn è recentemente uscita anche in versione Sterrato. Per quanto molti abbiano storto il naso alla vista di quello che alcuni hanno definito una presa in giro, lo youtuber Marc McCann l'ha messa alla prova. Nel video possiamo vedere la Huracàn Sterrato affrontare dei percorsi fuoristrada davvero estremi.