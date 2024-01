Parcheggia una Lamborghini in divieto: non possono rimuovergliela e sbeffeggia i vigili

E' alquanto irritante quello che è accaduto in quel di Vicenza, dove un proprietario decisamente spavaldo di una Lamborghini Huracan STO, vettura che abbiamo avuto il piacere di provare in pista, ha parcheggiato in divieto di sosta cavandosela con soli 100 euro di multa.

Come scrive il Giornale di Vicenza, che ha pubblicato anche la foto che trovate qui sopra della Lambo incriminata, un 50enne di origini straniere ha piazzato la sua supercar a due passi dalla Basilica palladiana, ovviamente in una zona di divieto di sosta.

Una volta tornato a riprendersi l'auto si è accorto della presenza dei vigili, per poi dire loro con arroganza: «Fatemi pure la multa». La pattuglia ha contestato al proprietario della supercar del Toro, un manager che abita in provincia, il divieto di sosta e l'accesso senza permesso all'interno della ZTL, (la zona a traffico limitato), e nel conto ha aggiunto anche l'uscita del carro attrezzi.

Quando la polizia municipale è stata avvisata della presenza della Lamborghini nel centro storico, gli agenti sono intervenuti nel giro di pochi minuti, prendendo quindi il numero di targa, straniera, e chiamando il carro attrezzi per farla rimuovere.

Peccato però che visto il fondo troppo basso dell'auto non sia stato possibile far passare il gancio di traino. Il proprietario, scrive inoltre il Giornale di Vicenza, “Anziché chiedere scusa avrebbe immediatamente mostrato una certa insofferenza e cominciato a darsi delle arie con gli agenti della pattuglia che gli chiedevano di esibire patente e libretto”.

Alla fine il 50enne è riuscito ad evitare la rimozione forzata, visto che l'operazione avrebbe potuto danneggiare l'auto, ricevendo poi una multa da 100 euro, una cifra che avrebbe fatto ridere lo stesso automobilista, sottolineando che avrebbe pagato senza problemi quella cifra, visto l'importo per lui irrisorio.

Una volta versati i soldi è salito a bordo del suo bolide e se ne è andato. Una scena senza dubbio non simpatica, un comportamento arrogante nei confronti dei rappresentanti della legge, che speriamo non si ripeta più.

Di recente era stato avvistato un prototipo e possibile erede della Lamborghini Huracan STO, ma dello stesso non se ne è più saputo nulla: forse era un fake.